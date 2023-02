Chiara Ferragni a Sanremo 2023 con l’abito lancia un messaggio dedicato alle donne: “Pensati libera” Chiara Ferragni è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Per il suo debutto in televisione ha lasciato spazio all’eleganza e al glamour: ecco tutti gli abiti che ha indossato per calcare l’ambito palcoscenico dell’Ariston.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 73esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento più atteso della tv italiana che quest'anno va in scena dal 7 all'11 febbraio. Il direttore artistico e presentatore Amadeus ha voluto al suo fianco non solo Gianni Morandi ma anche una serie di donne di successo capaci di portare un messaggio forte sul palco dell'Ariston. Ad "aprire le danze" è Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, icona fashion e modella che nel giro di poco più di un decennio è riuscita a trasformare il suo nome in un vero e proprio brand. Per lei si tratta di un gran debutto: è la sua prima volta nel mondo della televisione e, come ha preannunciato durante la conferenza stampa di questa mattina, si sente emozionatissima, soprattutto perché ricoprirà i panni di co-conduttrice sia nella serata inaugurale che durante la finale. Naturalmente a rendere ancora più speciale quest'esperienza non possono che essere i suoi look. Ha cominciato a prepararli a giugno ma è riuscita a mantenere il segreto fino ad oggi: ecco tutti gli abiti di Chiara Ferragni per la prima serata del Festival di Sanremo 2023.

Il primo abito di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Se questa mattina in conferenza stampa Chiara Ferragni aveva puntato su giacca rosso fuoco e minigonna, per dare il via alla prima serata del Festival di Sanremo ha lasciato spazio all'eleganza senza tempo ma senza rinunciare ai messaggi "manifesto". Come preannunciato qualche settimana fa, si è affidata a Maria Grazia Chiuri di Dior, stilista a cui è particolarmente legata e che già in diverse occasioni importanti della sua vita (prima tra tutte il matrimonio con Fedez) ha firmato i suoi abiti. Il primo look per l'Ariston è spettacolare e principesco: si tratta di un vestito lungo a corolla di seta nera con la scollatura strapless e la gonna a ruota, arricchito da una stola color panna decorata con la scritta "Pensati libera" sulle spalle (mostrata con orgoglio sopra la scalinata). Capelli corti e ondulati, trucco curatissimo e gioielli di diamanti e rubini: Chiara ha dato il meglio di lei in fatto di stile.

La stola personalizzata di Chiara ferragni

L'abito manifesto di Chiara Ferragni

Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, ha spesso lanciato dei messaggi femministi attraverso i suoi abiti. Non sorprende, dunque, che Chiara Ferragni abbia puntato proprio su di lei per l'esperienza sanremese. Sui social lei stessa ha definito il suo primo vestito un "manifesto": eccentrico, "pretenziosamente bello", ispirato alla tradizione di Dior ma anche capace di portare un messaggio sociale all'Ariston, ovvero il palcoscenico più popolare d'Italia.

Chiara Ferragni in Dior

Il look è nato da una conversazione tra Chiara, la Chiuri e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine, il risultato è stata questa meravigliosa creazione black&white. Il claim "Pensati libera" è tratto proprio da un'opera del duo e vuole spingere tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che gli è stato imposto dalla società. Così facendo, Chiara Ferragni è diventata portavoce della lotta al patriarcato. Lei stessa ogni giorno lotta contro coloro che vorrebbero identificarla in uno spazio "convenzionale", che provano a farla sentire in colpa per il suo successo di donna. "Pensati libera" è dunque una dedica alle donne che hanno voglia di essere e di sentirsi loro stesse senza essere giudicate.