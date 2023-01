Chiara Ferragni, chi sono gli stilisti che la vestiranno a Sanremo: “Abbiamo creato gli abiti insieme” Chiara Ferragni ha finalmente annunciato chi la vestirà al Festival di Sanremo 2023, dove ricoprirà i panni di co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata. Lo ha fatto sui social, dove ha rivelato ufficialmente i nomi degli stilisti con cui ha collaborato.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni le prossime settimane saranno ricche di impegni e di emozioni: come annunciato ormai da mesi, sarà tra le co-conduttrici dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo, affiancherà Amadeus nella prima e nell'ultima serata dell'evento, ricoprendo per la prima volta nella sua vita il ruolo di presentatrice. Ha già dato il via ai preparativi da tempo: ha annunciato di aver donato l'intero cachet a un'associazione che combatte la violenza sulle donne, è diventata protagonista di un'esclusivo shooting con tutte le colleghe che, come lei, saranno all'Ariston e nelle ultime ore ha finalmente rivelato anche i nomi degli stilisti che la vestiranno sull'ambito palcoscenico.

Chiara Ferragni annuncia chi la vestirà a Sanremo

Qualche giorno fa Chiara Ferragni era volata a Parigi per 24 ore, spiegando ai followers che durante il viaggio "lampo" avrebbe fatto il fitting dei suoi look sanremesi. Da quel momento in poi sul web è partito il "toto-abiti".

Chiara Ferragni, lo shooting con le co–conduttrici

Le ipotesi sono state le più svariate, in molti hanno pensato che l'imprenditrice avrebbe puntato solo su brand italiani, da Valentino a Giambattista Valli (con cui spesso ha collaborato), altri hanno sperato che tornasse ad affidarsi all'amica Donatella Versace (che qualche anno fa aveva vestito Fedez a Sanremo, realizzando un completo in versione mini anche per Leone), altri ancora hanno provato a interpretare i piccoli indizi nascosti nei post social. Solo nelle ultime ore, però, Chiara è intervenuta personalmente per rendere ufficiali i nomi degli stilisti con cui ha collaborato per questa nuova avventura.

Chiara Ferragni a Parigi fuori la boutique Dior

Dior e Schiaparelli vestiranno Chiara Ferragni a Sanremo

In una Stories postata su Instagram Chiara ha dichiarato: "Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L'altro brand sarà Schiaparelli con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i designer e non vedo l'ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo arriviamo!".

Chiara Ferragni indossa gli stivali cuissard Schiaparelli

Per i più attenti, però, non si è trattata di una sorpresa. Innanzitutto durante il recente viaggio a Parigi la Ferragni aveva posato sullo sfondo della boutique Dior, Maison che l'ha vestita nei momenti più importanti della sua vita (dal matrimonio alla cerimonia dell'Ambrongino d'oro). Come se non bastasse, nel backstage dello shooting con le co-conduttrici aveva sfoggiato delle audaci maxi zeppe a forma di piedi firmate Schiaparelli, lasciando intendere che si sarebbe affidata alla nota griffe francese nel servizio fotografico. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche settimana per capire come sorprenderà i fan sul palco dell'Ariston.