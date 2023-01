Chiara Ferragni sul set di Sanremo indossa le maxi zeppe: “Sono alta più di due metri” Chiara Ferragni si prepara al ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2023 e sui social dà una piccola anteprima del look con gli stivali surrealisti dalla zeppa vertiginosa.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo si avvicina e Chiara Ferragni non sta più nella pelle. L'imprenditrice digitale si trovava sul set per lo shooting di gruppo con le altre co-conduttrici, Amadeus e Gianni Morandi, dove ha indossato un accappatoio candido. Subito dopo ha "svelato" il look su Instagram: un body in pizzo e un paio di stivali con dita dei piedi dorate e una zeppa vertiginosa. Una creazione d'alta moda che ha una storia davvero particolare.

Chiara Ferragni con gli stivali platform

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una clip in cui si trova sul set di uno shooting e cerca di mantenersi in equilibrio su un paio di stivali cuissard con delle zeppe altissime. "Guardate come divento alta più di due metri", scherza nella caption. Gli stivali sono firmati Schiaparelli, Maison surrealista famosa per le collezioni con dettagli "anatomici": in questo caso, le dita dei piedi dorate in rilievo sulla punta. Il modello in pelle fa parte della collezione Autunno/Inverno 2021-22: Chiara Ferragni li ha indossati con un body nero bordato in pizzo e i capelli raccolti in uno chignon sulla nuca. In una storia vediamo un altro piccolo dettaglio dell'outfit: i guanti lunghi in pizzo trasparente.

Chiara Ferragni indossa gli stivali cuissard Schiaparelli

Cosa indosserà Chiara Ferragni a Sanremo

I fan più attenti hanno notato che hair e make up sono identici a quelli che aveva durante lo shooting di Sanremo. Questo suggerisce che l'audace look con gli stivali Schiaparelli è l'outfit delle foto ufficiali delle co-conduttrici riuniti. Magari con alcune modifiche, come una gonna o un blazer sul body. Intanto cresce la curiosità su cosa indosserà Chiara Ferragni a Sanremo: lei stessa nelle storie anticipa che è stata a Parigi per scegliere gli abiti e che svelerà i brand a breve. Intanto Schiaparelli, un brand che ama moltissimo, è già schizzato al primo posto nei pronostici!