Chiara Ferragni a Parigi per scegliere gli abiti di Sanremo: “Chi vuole intendere, intenda” Chiara Ferragni è volata a Parigi per 24 ore e sui social ha rivelato anche il motivo: sta facendo dei “fitting speciali”. Starà scegliendo gli abiti da indossare al Festival di Sanremo?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver trascorso le vacanze di Natale in montagna tra relax e cene in famiglia. Le prossime settimane per lei saranno ricche di impegni e non solo perché è cominciato il mese dedicato alle Fashion Week in giro per il mondo, a inizio febbraio farà il suo debutto al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Qualche giorno fa (con tanto di maglioncino "a tema") ha annunciato che ha già donato l'intero cachet a una associazione che combatte la violenza sulle donne, mentre nelle ultime ore è volata a Parigi per 24 ore. Nelle Stories ha poi spiegato il motivo, lasciando intendere che si tratta di un viaggio davvero speciale.

Perché Chiara Ferragni è volata a Parigi

Ieri pomeriggio Chiara Ferragni è volata a Parigi, preannunciando che sarebbe rimasta nella capitale francese solo per 24 ore. Una volta tornata in albergo dopo cena ha poi realizzato alcune Stories in cui ha dichiarato: "Domani sarà una giornata lunghissima. Qui sto facendo per tipo la terza volta (ma non ve ne ho mai parlato le altre volte) dei fitting molto speciali. Chi vuole intendere intenda. Non vedo l'ora di farvi vedere". Subito dopo ha poi risposto alle domande dei fan, concentrandosi soprattutto sull'ansia provata per esperienza sanremese alle porte. Tutti gli indizi, dunque, lasciando intendere che il viaggio in Francia sia legato proprio alla scelta degli abiti per il palcoscenico dell'Ariston.

Chiara Ferragni a Parigi

Chiara Ferragni, le Maison che potrebbero vestirla a Sanremo

Chi vestirà Chiara Ferragni a Sanremo? Al momento non si è lasciata sfuggire ancora nulla sulla questione ma questo improvviso e brevissimi viaggio a Parigi potrebbe essere legato proprio al Festival. Non è la prima volta che fa dei fitting speciali nella capitale francese, era già successo in un altro momento importante, ovvero prima del matrimonio con Fedez, quando fece segretamente visita all'atelier Dior. Si sarà rivolta ancora una volta all'amica stilista Maria Grazia Chiuri? L'unica cosa certa è che quest'ultima riuscirebbe a trasformarla in una principessa moderna e indipendente capace di celebrare il femminismo. In alternativa, potrebbe essere andata a Parigi per provare degli abiti su misura firmati Valentino, Maison simbolo dell'eleganza e del glamour italiano che ha vestito centinaia di star sui red carpet internazionali più ambiti. Nei prossimi giorni Chiara farà trapelare qualche piccolo spoiler sulle sue scelte di stile?