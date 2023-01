Chiara Ferragni annuncia che donerà il cachet di Sanremo con il look “Donne che supportano le donne” Chiara Ferragni ha donato l’intero cachet di Sanremo a un’associazione che combatte la violenza sulle donne e lo ha fatto con un look capace di “parlare” e dal profondo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Tra meno di un mese Chiara Ferragni sarà sul palcoscenico dell'Ariston per il suo primo Festival di Sanremo, dove ricoprirà i panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Nonostante manchino ancora molti giorni al debutto, è riuscita già a passare alla storia: ieri ha annunciato a sorpresa che devolverà l'intero cachet all'associazione D.i.Re., da sempre impegnata in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne. Sebbene avesse già anticipato la notizia sui social, in mattinata è tornata a spiegare il motivo della sua scelta durante la conferenza stampa che si è tenuta con i portavoce della fondazione a Palazzo Parigi, a Milano. L'imprenditrice, che da sempre è attiva nel campo del sociale, ha dimostrato di riuscire a "parlare" anche con le sue scelte di stile.

Chiara Ferragni contro la violenza sulle donne

“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza). In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne", sono state queste le parole con cui Chiara Ferragni ha annunciato che avrebbe donato totalmente il suo cachet sanremese per sostenere la lotta alla violenza contro le donne. Non ha lasciato nulla al caso durante la conferenza stampa a Palazzo Parigi, anzi, ha puntato su una scelta di stile capace di "parlare da sola" fondendo glamour e impegno sociale.

Chiara Ferragni con gli stivali The Attico

Il maglione personalizzato di Chiara Ferragni

Minigonna di vernice a vita alta, cuissardes coordinati con la zeppa in plexi di The Attico e maxi orecchini a cerchio total gold: a fare la differenza nel look di Chiara Ferragni è stato il maglione personalizzato, al quale ha affidato un messaggio dall'importante significato simbolico. Sul petto c'era scritto a caratteri pop e colorati "Girls supporting Girls", ovvero "Donne che supportano le donne", a prova del fatto che vuole fare tutto il possibile affinché le donne non si facciano più guerra tra di loro per futili motivi ma, anzi, imparino a sostenersi e a gioire dei successi altrui. Insomma, Sanremo non è neppure cominciato ma la Ferragni è riuscita già a rivoluzionare il Festival, trasformandolo nel palcoscenico perfetto per sensibilizzare l'opinione pubblica su tempi ancora oggi troppo sottovalutati.