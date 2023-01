Chiara Ferragni prova gli abiti per Sanremo e svela il primo brand che la vestirà Chiara Ferragni ha promesso di annunciare i designer scelti prima del Festival, ma intanto su Instagram spunta una foto che conferma indirettamente una delle Maison.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 7 febbraio inizia una nuova edizione del Festival di Sanremo e fervono i preparativi dentro e fuori l'Ariston. Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, si prepara a questa nuova avventura al fianco di Amadeus. Ha ritoccato il colore di capelli, ha preso parte a uno shooting sul set ed è volata a Parigi per i fitting, cioé per le ultime prove degli abiti che ha scelto per l'Ariston, condividendo alcuni momenti della giornata sui social. L'influencer ha assicurato che svelerà tutti i designer scelti prima del Festival, ma intanto tra le foto spunta un indizio che confermerebbe una delle Maison.

Chiara Ferragni vola a Parigi per le prove degli abiti

L'influencer e imprenditrice di moda ha condiviso su Instagram un carosello di foto del suo viaggio lampo in Francia: "24 hours in Paris for Sanremo fittings" ha scritto nella caption, aggiungendo anche che "il tempo era un vero schifo". Tra le foto si vede Chiara Ferragni in aeroporto, con un berretto Celine, poi per le strade di Parigi sotto la pioggia e infine all'interno degli atelier: le foto suggeriscono almeno due diversi luoghi, ma potrebbero essere state scattate ad arte tra location diverse. Di sicuro, però, almeno una è stata scattata da Dior, come confermano le vetrine: non a caso nelle foto l'imprenditrice stringe tra le mani una borsa della Maison.

Chiara Ferragni di fronte alle vetrine di Dior

I brand che vestiranno Chiara Ferragni a Sanremo

Cosa ci dice questa foto? Da molti è stata letta come una conferma indiretta che Dior è nella rosa dei brand scelti per le serate al teatro Ariston. Certo, potrebbe anche essere un diversivo, ma la scelta resta del tutto probabile nel "totoabito" di Chiara Ferragni a Sanremo. L'influencer infatti ha indossato in numerose occasioni le creazioni del brand ed è legata da una lunga amicizia alla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, la stilista che ha creato i suoi abiti da sposa. Tradizionalmente a Sanremo ospiti e co-conduttrici tendono a scegliere designer italiani, quindi è probabile che nella sua lista compaiano anche Giambattista Valli e Lorenzo Serafini – tra i suoi marchi preferiti – o Alberta Ferretti. Non resta che aspettare per scoprirlo!