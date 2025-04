video suggerito

Chiara Ferragni pubblica una foto del tatuaggio fatto con Fedez, ma il gesto non è per lui: qual è il significato Tra le sue storie Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso la foto del tatuaggio fatto con Fedez nel 2019. Si tratta di un piccolo raviolo sorridente, all’epoca promessa del loro amore e nomignolo con il quale erano soliti chiamarsi. In realtà, però, il riferimento non è a lui. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

"La chiara che vorrei" è la frase che Chiara Ferragni ha tatuato sulla mano nel 2019. Si tratta di un inno a essere la versione migliore di sé stessa, che oggi più che mai ha fatto suo, dopo le recenti vicende che l'hanno coinvolta (dalla separazione con Fedez alle vicende giudiziarie legate al caso Balocco). Tra le sue storie Instagram, l'imprenditrice ha condiviso il tatuaggio e, nello stesso scatto, anche il simbolo del raviolo, che condivide con l'ex marito Fedez. Secondo alcuni fan, si tratterebbe di un modo per far sapere che sta pensando a lui, ma in realtà la situazione è ben diversamente.

Chiara Ferragni mostra il tatuaggio fatto con Fedez: il significato del gesto

Tra le storie Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto della sua mano sinistra, dove compaiono anche i due tatuaggi che ha. Uno è la frase "La Chiara che vorrei", un invito a essere la versione migliore di sé stessa, mentre l'altro è un piccolo raviolo sorridente, che aveva deciso di tatuarsi insieme all'ex marito Fedez. Per la coppia era una sorta di promessa d'amore, dal momento che erano soliti chiamarsi proprio con quel nomignolo. Visto il significato del disegno, il fatto che l'imprenditrice abbia deciso di ricondividerlo proprio ora, sarebbe come un segnale di ritorno al passato. Sta pensando ancora a lui? C'è la voglia di tornare insieme? sono alcune delle domande che i fan degli ex Ferragnez si fanno sempre più spesso. In realtà non è nulla di tutto questo: guardando infatti la sua storia Instagram, si nota come il focus sia la scritta (La chiara che vorrei), tanto che ha condiviso anche il messaggio ricevuto da un fan. "La Chiara che vorrei per chi ti ama e sostiene da sempre", sono le parole, in cui non sembrerebbe esserci spazio per Fedez.

"Per tutti vorrei essere solo io", le parole di Chiara Ferragni

Se su Instagram ha mostrato il tatuaggio con un significato ben preciso, su TikTok l'influencer ha pubblicato un breve video che riassume tutti i soprannomi con cui viene chiamata dalle persone che fanno parte della sua vita. "Chiara Ferragni per tutti, La Ferry per i veri fans", ha spiegato. E poi ancora: "Chiara per chi mi ha appena conosciuta, Caia per mia mamma, Sis per le mie sorelle, Amore per gli amici che sono di famiglia, mamma per le due persone più importanti per me (i figli Leone e Vittoria, ndr)". Infine ha concluso: "Per tutti vorrei essere solo io, libera come questo giorno".