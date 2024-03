Il significato del tatuaggio a forma di raviolo che Chiara Ferragni e Fedez hanno sulla mano Chiara Ferragni ha fatto vedere nel dettaglio il tatuaggio a forma di raviolo sorridente che ha sulla mano. Il significato del tattoo ha a che fare con Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, tre settimane fa Chiara Ferragni aveva confermato le voci di crisi col marito, dicendosi dubbiosa sull'esito che questo periodo difficile avrebbe avuto. A oggi, la situazione sembra essere peggiorata: non pare che ci sia spazio per una riconciliazione per la coppia, il lieto fine per loro si fa sempre più lontano. Si parla già di divorzio imminente e Fedez, che da giorni aveva lasciato il lussuoso appartamento di City Life dove viveva con moglie e figli, ha acquistato una casa nuova tutta per sé. I due sono più lontani che mai, salvo pochi sporadici incontri per il bene dei figli. Erano entrambi presenti alla festa di compleanno di Leone e a quella organizzata per la piccola Vittoria (dove pare abbiano litigato davanti a tutti). Ma l'imprenditrice in questo momento di distacco sembra abbia voluto comunque mandare un messaggio al rapper attraverso i social.

Chiara Ferragni mostra il raviolo tatuato sulla mano

L'imprenditrice in questo momento si trova a Dubai, dove trascorrerà la Pasqua assieme ai due figli. Con loro ci sono anche la madre Marina Di Guardo e la sorella Valentina col fidanzato. Nelle Stories ormai Chiara Ferragni è attentissima a non mostrare i volti dei bimbi: ulteriore segnale di un possibile iter di separazione già avviato. Sta ugualmente testimoniando la vacanza con loro, la scoperta di posti nuovi, le passeggiate, i momenti in piscina. Tra i vari video e foto, non è passato inosservato uno scatto piuttosto emblematico. L'influencer ha inquadrato la mano sinistra, quella su cui spicca un tatuaggio ora come ora molto significativo. Stava forse facendo capire al marito che in quel momento lui era tra i suoi pensieri? Si tratta infatti di un tattoo che ha un riferimento alla sua storia d'amore con Fedez.

Il significato del tattoo

Chiara Ferragni ha molti tatuaggi sul corpo, sia disegni che frasi, molti dei quali con significati simbolici o riferimenti a persone care, a momenti speciali. Nel 2017 ha fatto il primo tattoo di coppia con Fedez. Entrambi si sono tatuati un raviolo come simbolo del loro amore. In quel momento si trovavano a Parigi: hanno chiesto a un tatuatore di raggiungerli nella loro lussuosa suite e gli hanno chiesto il disegno di un piccolo raviolo sorridente.

È il loro soprannome: si chiamano così tra di loro, affettuosamente. Se li sono fatti realizzare anche nello stesso posto: sulla mano sinistra, precisamente tra il pollice e l'indice. La coppia teneva a tal punto a quel nomignolo e a quel simbolo, da chiamare raviolo anche la loro barca. Il raviolo era la loro promessa d'amore, quella che ad oggi sembra essersi infranta, risultando solo un lontano ricordo.