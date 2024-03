Chiara Ferragni e Fedez, Candida Morvillo: “Crisi profonda, ma non sono vicini al divorzio” Candida Morvillo conosce Chiara Ferragni e Fedez e ha rimarcato che, al momento, parlare di divorzio è prematuro. È convinta che i due stiano attraversando una crisi profonda, ma che non è detto che sfoci nella rottura definitiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

107 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano le indiscrezioni sul rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez. L'imprenditrice, nel corso dell'intervista rilasciata a Che tempo che fa, ha confermato che con il marito è in atto una crisi più forte delle precedenti. E mentre c'è già chi ipotizza il divorzio, la giornalista Candida Morvillo frena a Mattino Cinque.

Fedez e Chiara Ferragni non si sono (ancora) lasciati

Candida Morvillo, ospite della puntata di Mattino Cinque trasmessa martedì 5 marzo, ha spiegato che è prematuro parlare di divorzio. L'impressione che ha avuto lei, conoscendo sia Fedez che Chiara Ferragni, è stata diversa:

Io sento tutti che parlano di divorzio, nei talk televisivi e sui giornali siamo alla separazione dei beni, ai conti di chi tiene quale casa, ma questo non è quello che lei ha detto. Non è la sensazione che io ho avuto parlando con lei e conoscendo anche lui. A me sembra molto chiaro. Le cose stanno come ha detto lei. Stanno affrontando una crisi più profonda del solito. La mia sensazione è che è una crisi aperta a tutti i possibili sviluppi. Certo, anche eventualmente allo scenario di un divorzio, però non siamo a un passo dalla decisione.

Cosa ha detto Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez

Chiara Ferragni ha confermato la crisi con Fedez nel corso dell'intervista rilasciata a Che tempo che fa. L'imprenditrice ha confidato a Fabio Fazio di non sapere come sarà il futuro con Fedez: "Vediamo, non so come andrà con Federico". E ha rispedito al mittente l'accusa di lasciare pianificare ogni suo gesto pubblico o privato a un pool di esperti: "Si pensa che ci sia qualcuno che decide una crisi tra me e mio marito, quando purtroppo non è così. Mi piacerebbe ma non è così. È un po' triste, mi dispiace e mi fa star male". E ha concluso, rimarcando che lei e suo marito continuano a sentirsi:

Leggi anche Quanto costa il tailleur nero di Chiara Ferragni per l'intervista in tv a Che Tempo Che Fa

Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno all'altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi come ne abbiamo avuti anche in passato, questa è una crisi un po' più forte.