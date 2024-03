Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa parla al passato di Fedez e ammette la crisi: “Non so come andrà” L’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, dove l’imprenditrice ha parlato della gogna mediatica delle ultime settimane e della crisi con suo marito: “Vedremo come andrà, abbiamo avuto altre crisi ma questa è più pesante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'era grande attesa per l'intervista televisiva di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, la prima apparizione in video da molti mesi a questa parte e la prima dopo il passaggio del ciclone mediatico per la vicenda dei pandori Balocco, che ha portato all'apertura di un'indagine da parte della procura, la prima dopo le voci di crisi con Fedez.

E Chiara Ferragni ha scelto il salotto televisivo di Fabio Fazio per rompere questo silenzio. Un silenzio, quello di Ferragni, che proprio silenzio non era, visto che l'intervista era stata preceduta da numerosi messaggi social con cui Ferragni ha scandito l'attesa di questo evento dicendosi emozionata e tesa e contribuendo a generare un livello di grande hype per un incontro televisivo annunciato due settimane fa, nelle stesse ore in cui iniziavano a circolare le prime voci di crisi con Fedez, anche lui protagonista di una insolita intervista in Tv a Che Tempo Che Fa, nei mesi scorsi.

"Io mi appello alla libertà di pensiero ed espressione, ma non sono un giudice. Credo stasera sia occasione per essere sinceri", così apre Fazio in relazione alle polemiche dei giorni scorsi del Codacons, che aveva chiesto lo stop all'ospitata e poi gli aveva suggerito alcune domande da fare all'imprenditrice. "Sto bene – ha detto Ferragni commentando il momento – sono contenta di essere qui, è stato un periodo tosto, ma tutto va messo nel giusto contesto e dimensione. Mi sono trovata al centro di un'ondata d'odio. Si penserebbe che una come me sia preparata a una cosa del genere, ma niente ti prepara alla violenza di certi attacchi, è stato difficile anche per me, che sono una persona iper preparata a cose di questo tipo".

La vicenda Balocco

Fabio Fazio specifica subito la sua posizione: "Quando ci siamo sentiti nei giorni scorsi ti ho detto che tu eri come Oppenheimer, sui social hai costruito la tua carriera e la tua storia, sei come la bomba atomica e non puoi sapere sia una cosa molto pericolosa", ha detto il conduttore. Quindi Ferragni ha risposto: "Vero, i social media sono così, ci sono cose belle quando tutti ti osannano, ma quando vieni criticato aspramente tutto è più difficile". L'origine del ciclone, spiega l'imprenditrice, è quella della vicenda Balocco:

Lo spartiacque è il 15 dicembre del 2023, con la sentenza antitrust. Fino a quel momento io pensavo di aver fatto classiche operazioni di beneficenza, ma in quel momento mi sono resa conto che se c'era un fraintendimento, allora significa che le cose si potessero fare meglio.

Quindi ha aggiunto: "In fase contrattuale abbiamo chiesto noi venisse fatta questa donazione. Io non sono totalmente d'accordo che la beneficenza vada fatta solo in maniera privata, credo che se raccontata possa generare anche fenomeni di emulazione". E precisa, riconoscendo le proprie responsabilità: "La comunicazione poteva essere fatta meglio. Se c'è stato un fraintendimento a me dispiace, se qualcuno ha capito così c'è stato un errore […] A me darei il consiglio di non provare ad essere perfetta. Tutti sbagliamo, commettiamo errori". Infine:

"Adesso c'è una normativa più chiara, quando ho fatto quel video ero terrorizzata dall'idea che si potesse pensare ci fosse malafede. Mi ero anche truccata, mentre qualcuno ha pensato non lo fossi analizzando il video e le scelte estetiche. Non voglio più trovarmi in situazioni simili in futuro, era meglio tenere separate le due cose".

La crisi con Fedez, Ferragni ammette il momento difficile

Si passa al capitolo vita privata, che Fazio sfiora solamente. Chiara Ferragni, ribadendo non si sia trattato di una strategie, spiega che il pubblico e privato si sono inevitabilmente intrecciati: "Io ho raccontato tanto ma non tutto, le persone pensano che quando pubblichi tanto, quello che racconto è una piccola parte della mia vita, ma è autentico". Sul rapporto con Fedez non spiega molto, ma ammette la crisi:

"Vediamo, non so come andrà con Federico. Si pensa che dietro ogni mia mossa ci sia un pool di esperti, qualcuno che decide una crisi tra me e mio marito, quando purtroppo non è così. Mi piacerebbe ma non è così. È un po' triste, mi dispiace e mi fa star male".

"Siamo stati una coppia molto social", dice Ferragni parlando inconsapevolmente al passato e aggiungendo: "Federico era molto simile a me in questo modo di raccontarsi, incontrandoci la cosa è scoppiata. Abbiamo rinunciato entrambi alla privacy, ci andava di fare così e penso che continuerò a farlo". Fazio le chiede se si sentano:

Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno all'altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi come ne abbiamo avuto anche in passato, questa è una crisi un po' più forte.