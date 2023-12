Caso Chiara Ferragni e Balocco, cosa è successo: dal pandoro griffato al video di scuse dell’influencer Tutto sul caso Chiara Ferragni – Pandoro Balocco: la sanzione dell’Antitrust da un milione di euro, il video di scuse e la promessa di devolvere in beneficenza una somma milionaria da parte dell’influencer. E poi: le reazioni della politica, dei personaggi dello spettacolo e il danno reputazionale che si ritrova a fronteggiare la regina dei social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tutto quello che c'è da sapere sul caso che ha coinvolto Chiara Ferragni e la Balocco per l'ormai celeberrimo pandoro di beneficenza. L'Antitrust ha sanzionato l'influencer e la casa dolciaria per la campagna promozionale di Natale 2022 del Pink Christmas, il pandoro che avrebbe dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino. Si era lasciato intendere che acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario, ma in realtà la somma era stata già stanziata. Dopo il grande clamore per la la sanzione di un milione di euro, Chiara Ferragni ha chiesto scusa in un video su Instagram che ha generato ulteriori polemiche.

Cosa è successo: la pubblicità ingannevole di Chiara Ferragni e Balocco

Perché la pubblicità di Chiara Ferragni è stata considerata ingannevole? Le aziende Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti di Chiara Ferragni, insieme a Balocco, avrebbero pubblicizzato il pandoro ‘Pink Christmas' (al costo di due volte e mezzo il prezzo del pandoro normale) facendo pensare alle persone che una parte dei soldi andasse all'ospedale di Torino per sostenere la ricerca su due tipi di cancro e comprare una nuova macchina. In realtà, Balocco aveva già donato soldi all'ospedale a maggio 2022, molto prima del Natale. Le aziende di Ferragni, anche se hanno guadagnato più di 1 milione di euro con questa mossa, non hanno effettivamente contribuito in alcun modo alla causa solidale da loro promossa. Per questo motivo, è arrivata la sanzione dell'Antitrust comminando una multa da un milione di euro.

Le indagini e la multa dell’Antitrust a Chiara Ferragni e a Balocco

I pandori a edizione limitata, griffati Chiara Ferragni, sono stati sanzionati dall'Agcm per un milione di euro per le seguenti motivazioni:

Far credere, nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa, che acquistando il “Pandoro Pink Christmas” al prezzo di oltre 9 euro, anziché di circa euro 3,70 del pandoro non griffato, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione che, in realtà, era già stata fatta dalla sola Balocco, in cifra fissa, a maggio 2022, quindi molti mesi prima del lancio dell’iniziativa, avvenuto a novembre 2022;

Aver diffuso, tramite il cartiglio apposto su ogni singolo pandoro “griffato” Ferragni, informazioni idonee ad avvalorare la circostanza – non vera – che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata;

Aver pubblicato post e stories sui canali social della signora Ferragni in cui si lasciava intendere che comprando il “Pandoro Pink Christmas” si poteva contribuire alla donazione e che la Signora Ferragni partecipava direttamente alla donazione, circostanze risultate non rispondenti al vero, nonostante le sue società avessero incassato oltre 1 milione di euro.

A questo si aggiunge anche la denuncia del Codacons per truffa aggravata ai danni dei consumatori chiedendo l'intervento della Guardia di Finanza. In una nota, il Codacons ha chiesto l'intervento della GfF con la richiesta di "porre sotto sequestro i conti delle sue società a tutela delle azioni di rivalsa da parte dei consumatori che hanno acquistato il pandoro griffato".

Il precedente delle uova di Pasqua

Dopo il caso relativo al Pandoro si è aperto anche il precedente delle uova di Pasqua. L'azienda CerealiItalia, proprietaria del marchio Dolci Preziosi, aveva creato questa campagna in favore dell'associazione i Bambini delle Fate. Questa campagna avrebbe raccolto 36mila euro in donazioni ma Chiara Ferragni avrebbe incassato più di un milione di euro, anche in questo caso. Secondo Franco Antonello, fondatore dell'associazione i Bambini delle Fate a cui si collegava l'iniziativa commerciale delle uova benefiche, l'azienda dolciaria aveva proposto inizialmente che la donazione venisse legata alla vendita delle uova di Pasqua. Dichiarazioni che poi sono state smentite con un comunicato dall'azienda. ione-donati-36-mila-euro/

Il video con le scuse di Chiara Ferragni: “Devolverò 1 milione di euro in beneficenza”

Per cercare di arginare le polemiche, Chiara Ferragni ha pubblicato un video di scuse che ha fatto tanto parlare. Nel video ha dichiarato che devolverà un milione di euro in beneficenza più la differenza che ci sarà, nel caso in cui il suo appello venisse raccolto favorevolmente, tra la sentenza richiesta e quella confermata. Potenzialmente, Chiara Ferragni potrebbe quindi versare anche il doppio della somma che le è stata sanzionata: il vero danno reputazionale è ancora maggiore. Si è parlato molto del video perché Chiara Ferragni si è presentata strategicamente con colori neutri e senza trucco. Questa mossa strategica è stata anche sottoposta al giudizio dell'armocromista di Elly Schlein, la quale ha spiegato che Chiara Ferragni ha usato il grigio per simulare dispiacere. Dulcis in fundo, Chiara Ferragni è stata raggiunta anche da Valerio Staffelli per ricevere il Tapiro d'Oro.

Le parole di Fedez a difesa della moglie

Dopo il caso Balocco-Ferragni, ha parlato anche Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha approfittato per rompere il silenzio dopo che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha tirato in ballo la vicenda sul palco di Atreju 2023. Fedez, nel tentativo di spostare l'attenzione, ha dichiarato che Chiara Ferragni ha pagato di tasca sua e ha poi chiesto a Giorgia Meloni se i politici al Governo chiedono scusa come ha fatto sua moglie. Nel merito della vicenda, a difesa di Chiara Ferragni, è intervenuto a Fanpage.it anche un magistrato, Valerio de Gioia, consigliere della Corte d'Appello, il quale ha dichiarato che l'esposto presentato dal Codacons verosimilmente sarà archiviato: "C'è differenza tra truffa aggravata e una pratica commerciale scorretta. Credo che, sulla base di quanto ho potuto leggere finora, questo non sia un caso di truffa aggravata. Verosimilmente il procedimento giudiziario sarà archiviato". -fanno/

Le reazioni sui social e della politica

Il caso ha generato numerose reazioni sui social da parte di personaggi famosi, così come da parte della politica. Giorgia Meloni ha attaccato Chiara Ferragni dal palco di Atreju, la convention dei giovani di Fratelli d'Italia: “Gli infuencer non sono quelli che promuovo panettoni facendo credere si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari”. Massimiliano Dona, avvocato e presidente di Consumatori.it, ha spiegato a Fanpage.it la decisione dell’Antitrust di multare Ferragni e Balocco per pubblicità ingannevole: “Se la ricostruzione di Antitrust venisse confermata si tratterebbe di una questione molto grave dal punto di vista reputazionale per Ferragni”. Il caso ha scatenato anche la reazione pungente di Heather Parisi, che fu una delle più autorevoli testimonial Balocco: "Pubblicità non ingannevole", ha scritto pubblicando lo screen della sua pubblicità degli anni '80. Anche Cesara Buonamici ha dichiarato: "Generosa ma astuta, l'avidità è cattiva consigliera". La popolarità di Chiara Ferragni su Instagram, quantomeno in termini numerici, non sembrerebbe avere risentito dalla multa ricevuta dall’Antitrust in riferimento al caso dell’iniziativa “Pandoro Pink Christmas”. L’influencer italiana, dopo i primi due giorni, aveva perso appena 15 mila follower.