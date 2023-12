La gestione della crisi di Chiara Ferragni: che significato hanno colori neutri e assenza di trucco Chiara Ferragni ha condiviso un video di scuse rompendo il silenzio sul caso Balocco e la multa da 1 milione di euro. Oltre le parole cosa esprime questo video? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non è passato inosservato il prolungato silenzio social di Chiara Ferragni. L'influencer è solita condividere online la sua quotidianità h24 tra lavoro e figli, dunque non vedere video e foto né su Instagram né su TikTok è un segnale che rivela sicuramente un momento di difficoltà. Le ultime volte che si era assentata dai social, era stato in concomitanza con la crisi coniugale e in occasione dell'improvviso ricovero di Fedez in ospedale, quando tutta la famiglia si era stretta attorno al rapper. Stavolta le motivazioni sono diverse e hanno a che fare con la pesante ondata di polemiche che ha travolto l'influencer a proposito del caso Balocco. Chiara Ferragni è tornata sui social unicamente per dire la sua al riguardo, attraverso un video (apparentemente) ben poco studiato. Dopodiché, è tornata nel suo silenzio.

Il caso Balocco

Chiara Ferragni è stata multata per una cifra pari a un milione di euro per "pratica commerciale scorretta" nella pubblicità del pandoro Balocco. L'iniziativa era stata lanciata dall'influencer e dall'azienda, che avevano messo sul mercato il pandoro griffato facendo intendere ai consumatori che, acquistandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione di 50 mila euro, invece, era già stata effettuata dalla sola Balocco mesi prima. In questo modo le società riconducibili a Chiara Ferragni avevano incassato dall’iniziativa oltre un milione di euro, quelli che ora dovrebbero essere restituiti. L'Antitrust ha sanzionato anche Balocco, per 420mila euro.

Chiara Ferragni si scusa in un video

Negli ultimi giorni, i vecchi post di Chiara Ferragni sono stati sommersi di commenti negativi, a causa della vicenda Balocco. L'influencer per correre ai ripari ha disattivato questa opzione sui suoi canali social, impedendo dunque il proliferare di pesanti critiche. Fedez si è espresso in favore della moglie, attaccando Meloni e Santanché. Ma a haters (e non solo) non è sfuggito l'errore commesso dall'influencer. I follower si sono divisi. C'è chi sostiene la sua buona fede, specificando che più volte si è spesa con iniziative benefiche per i meno fortunati. C'è poi chi ritiene che abbia commesso un passo falso ingiustificabile, una pratica ingannevole di cui era perfettamente consapevole. Dopo alcuni giorni di silenzio, l'imprenditrice ha scelto di pubblicare un video di scuse mettendoci la faccia. Nella clip ammette un errore di comunicazione e specifica di aver intenzione di devolvere un milione di euro per le cure dei bambini. La reputazione dell'influencer non sta risentendo particolarmente dell'accaduto, per lo meno in termini strettamente numerici. Il profilo Instagram ha perso "solo" 15 mila follower dal 14 al 17 dicembre 2023, un numero irrisorio su un totale di quasi 30 milioni.

Il meme sul video di Chiara Ferragni

Pur disattivando i commenti negativi sotto ai suoi post, Chiara Ferragni non ha comunque potuto arginare la viralità di alcuni meme, che in occasioni come questa circolano a macchia d'olio sui social. In uno si ironizza sul look del video, analizzandolo nel dettaglio come si fa spesso con gli outfit griffati e di lusso dell'imprenditrice, che è solita sfoggiare accessori e gioielli esclusivi. In questo, nello specifico, si fa riferimento a un maglione da oltre 2000 euro (ma non è certo che sia effettivamente quello), a un bracciale con diamanti (che a onor del vero lei indossa quasi sempre), al trucco appena appena accennato (ma che potrebbe essere di una nota Maison). E poi il tocco di genio: la cipolla! Che sia costoso o meno, l'abbigliamento dell'influencer nel fatidico video ci racconta comunque qualcosa di lei.

Cosa esprime il video di scuse di Chiara Ferragni

Per entrare in contatto con il pubblico e comunicare la sua versione, Chiara Ferragni ha scelto un look estremamente semplice, quasi trasandato: felpa rigorosamente in un colore neutro (nessuna tinta accesa), capelli legati e in disordine, viso acqua e sapone con un po’ di matita sbavata (effetto pianto). Sono un modo per generare empatia e vicinanza col prossimo: si è posta come una persona qualunque che resasi conto di un errore lo ammette senza pensarci troppo e lo fa dal salotto di casa con la tuta addosso. Ma è di certo una svolta estremamente repentina, che vuole restituire un’immagine semplice a tutti i costi. Di solito siamo abituata a vederla davanti alla lussuosa cabina armadio: è lì che gira gran parte dei suoi contenuti casalinghi. Stavolta, ed è un caso raro, ha scelto una parete neutra, uno sfondo chiaro come la felpa, quasi a volersi mimetizzare con lo spazio circostante senza essere davvero in primo piano.