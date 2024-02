Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero incontrati: “Furioso per l’intervista, sta cercando casa” Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero incontrati nella loro nuova casa milanese, ma non per chiarire quanto sta avvenendo tra loro. Secondo Dagospia il rapper non avrebbe digerito l’intervista della moglie al Corriere e per questa ragione sarebbe scoppiato un acceso litigio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero incontrati nella loro nuova casa di Milano, ma non per chiarire la situazione, anzi, gli intenti sarebbero stati ben diversi. Lo riporta Dagospia, la testata che ha lanciato la notizia della rottura tra l'influencer e il rapper.

La furia di Fedez che cerca una nuova casa a Milano

Stando a quanto dichiarato dalla testata diretta da Roberto D'Agostino, i due si sarebbero incontrati dopo che i loro avvocati si sono scambiati una serie di lettere che hanno dato vita ad un confronto piuttosto acceso. Sembrerebbe, infatti, che Fedez si sia risentito per l'intervista che sua moglie ha rilasciato al Corriere della Sera. I due si erano promessi di mantenere un profilo basso, ma a quanto pare, quanto dichiarato dall'influencer non sembra essere andato a genio al rapper. Il cantante, adesso, stando a quanto riportato da Dagospia, starebbe cercando una nuova casa a Milano e quando è stato raggiunto dai microfoni di Pomeriggio Cinque, qualche giorno prima di questo ulteriore incontro con la moglie, ha solo ribadito che la "priorità sono i figli".

Cosa ha detto Chiara Ferragni al Corriere

Nell'intervista al Corriere della Sera, realizzata prima che scoppiasse la notizia della crisi con Fedez, Chiara Ferragni ha ribadito che anche per lei la priorità è quella di tutelare i suoi figli. L'influencer, però, non ha negato che con il rapper ci fossero delle criticità in atto: "Lui in tanti weekend non c'è stato. In altri c'è stato… Comunque è mio marito… Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia", ha dichiarato. Poi, successivamente, ha aggiunto: "Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli".