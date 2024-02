Chiara Ferragni, la crisi prima della separazione da Fedez: “La priorità è proteggere la famiglia e i figli” In un’intervista al Corriere, fatta prima. della crisi, Chiara Ferragni spiegava che i problemi si risolvevano in famiglia e la priorità erano i figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fedez e Chiara Ferragni

A poche ore dall'esplosione della crisi (per adesso mediatica e non ancora confermata dalla coppia) tra Chiara Ferragni e Fedez, quest'ultimo, intercettato da un giornalista di Pomeriggio 5, aveva spiegato che la priorità erano i figli, la loro salvaguardia. Un pensiero che Ferragni aveva espresso qualche giorno prima in un'intervista sul Corriere della Sera. Oggi, infatti, il quotidiano milanese pubblica un'intervista a Chiara Ferragni fatta prima che sui giornali scoppiasse ufficialmente la crisi matrimoniale dell'imprenditrice col marito. Era un'intervista pensata per parlare del caso Balocco e delle accuse che erano state fatte all'influencer a causa della beneficenza/non beneficenza, eppure nonostante le tempistiche sfasate, Giuseppe Guastella e Candida Morvillo, ovvero i giornalisti che l'hanno intervistata, avevano colto un segnale che indicava qualche problema.

Tenere i problemi in famiglia

C'era ancora la fede al dito, quella che, scomparsa in una foto su Instagram, aveva dato il la alle voci di una crisi, ma il dubbio, ai giornalisti, era venuto per l'assenza del marito per le ultime vacanze della moglie: "In certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari".

Per Chiara Ferragni solo un Ciao su Instagram

La crisi, insomma, scrivono i giornalisti "c'era, intuibile, evidente. Ma di una famigerata, presunta, uscita di casa di Fedez ancora non si sapeva e Chiara Ferragni, anche se in lei si leggeva la sofferenza, era riuscita a non farlo capire". Alla fine dell'intervista, però, Ferragni aveva anche parlato di come aveva lavorato su di sé: "Tante volte mi è stato detto che cercavo di essere troppo perfetta ed è vero: negli anni, mi sono sforzata di manifestare di più le fragilità. Però, a volte, fatico a farlo nel momento in cui le sto vivendo, se no, mi sentirei troppo attaccabile e mi mostrerei troppo debole (…). lo sono grata della mia vita, ma non sono perfetta e non voglio più apparire tale". A parte l'intervento di Fedez per ora non ci sono commenti pubblici da parte dei due protagonisti di questa storia, Ferragni si è limitata a un "ciao" su Instagram – ma il 3 marzo è attesa come ospite a Che tempo che fa -, mentre il cantante ha solo postato anteprime del suo podcast