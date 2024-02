Chiara Ferragni dice “ciao”, ecco la sua prima risposta alla crisi con Fedez Il primo commento di Chiara Ferragni alle notizie di crisi con suo marito Fedez è stringato ma significativo, per generare attesa e tenere calda la platea per l’inversione di tendenza dei dati social disastrosi degli ultimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Nella bufera generale, mentre l'Italia intera non sembra parlare d'altro, il primo commento di Chiara Ferragni alle notizie di crisi con suo marito Fedez è stringato: un semplice "ciao" con accompagnamento a una storia su Instagram pubblicata in serata dall'imprenditrice. La si potrebbe interpretare come una "trollata", ma anche questa forma espressiva ellittica ci dice qualcosa di cosa voglia comunicare Chiara Ferragni in questo momento.

Da una parte c'è Fedez, che intercettato dalle telecamere di Pomeriggio 5 dice che preferisce non commentare la crisi, non nascondendo una certa agitazione. Dall'altra Ferragni, che sembra invece voler trasmettere un messaggio di tranquillità.

Se è vero che parrebbe brutale definire quella che i due starebbero vivendo come una crisi-scaccia-crisi, la necessità per Feragni e Fedez di un'inversione di tendenza è necessaria sotto il profilo del racconto di sé sui social. Le vicende degli ultimi due mesi, con il caso pandoro Balocco, hanno infatti provocato effetti nefasti sui volumi di interazione dei principali canali social di entrambi, vale a dire quelli di Instagram. A dirlo è Sensemakers che ha condotto un'analisi attraverso i dati Comscore Social relativi ai trend dei volumi d’interazione sui canali di Ferragni e Fedez da Novembre 2022 fino al 21 Febbraio 2024, mettendo a confronto le variazioni rispetto al passato dell’engagement social dei due personaggi più chiacchierati del momento.

I numeri in picchiata di Fedez e Ferragni

Fedez vede un dimezzamento (-51%) dei volumi di interazioni confrontando Dicembre 2023 (mese in cui è scoppiato il “caso Balocco”) con lo stesso mese del 2022. Ancora più forte, nel confronto con l’anno precedente, il calo di Gennaio 2024 (-81%), quando Fedez ha pubblicato un solo post (a fronte dei 6 di gennaio 2023). Focalizzando il confronto con Dicembre 2023, Gennaio 2024 registra un calo dell’83% in termini di interazioni. Ancora nessun contenuto è stato pubblicato fino al 22 Febbraio 2024.

Calo allineato quello di Chiara Ferragni, che vede dei volumi in contrazione sia per engagement (- 11% tra novembre '22 e novembre '23, -60% tra dicembre del 2022 e 2023 e un -81% tra gennaio 2023 e gennaio 2024) che per contenuti. Nonostante la flessione, tuttavia il profilo di Chiara Ferragni rimane piatto in termini di variazione nel numero di followers. Addirittura, se si confrontano le numeriche rispetto a gennaio dello scorso anno, si registra una crescita, sia per Fedez (+2%) sia per la stessa Ferragni (+4%).

Il "ciao" di Chiara Ferragni e l'ospitata da Fazio

Numeri che palesano la necessità di una palingenesi e questo potrebbe dirci qualcosa in relazione al "ciao" di Ferragni, che in questo momento punta alla preservazione di un patrimonio, quella sua fanbase che, al netto dello scetticismo nei suoi confronti per quanto accaduto nell'ultimo mese e mezzo, con l'evidente danno reputazionale, conserva enorme attenzione nei suoi confronti. Conservare e ricostruire, per ripartire, prima o poi, da un punto di vista personale e anche commerciale, in questa chiave si può leggere anche la scelta di aprirsi per la prima volta in pubblico a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, un luogo televisivo amico dove sarà ospite il prossimo 3 marzo.