“Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, lui è andato via di casa”: lo scoop dopo le voci di crisi Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni sarebbe giunto al capolinea, ormai in maniera definitiva. È quanto riporta Dagospia, secondo cui il rapper avrebbe lasciato la sua casa a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

3.286 CONDIVISIONI condividi chiudi

La storia tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe giunta al capolinea, ormai in maniera definitiva. È quanto riporta Dagospia, secondo cui il rapper avrebbe lasciato casa a Milano domenica scorsa e non sarebbe più tornato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando allo stremo una situazione che li vedeva già in crisi da tempo, a partire dal Festival di Sanremo 2023, sarebbe stata l'atteggiamento del cantante nei confronti della moglie, quando si è trovata ad affrontare un momento di grande difficoltà con il caso della beneficenza associata ai pandori Balocco.

Perché sarebbe finita tra i Ferragnez

Già lo scorso anno, dopo Sanremo, le voci di una rottura tra i due erano piuttosto frequenti. Il rapper era stato protagonista con il bacio dato a Rosa Chemical, anche quando i riflettori sarebbero dovuti essere rivolti solamente a sua moglie, co-conduttrice di prima e ultima serata della kermesse canora, provocando una crepa, a questo punto insanabile, nel matrimonio. Stando a quanto riportato da Dagospia, l'imprenditrice digitale avrebbe maturato la decisione di prendere le distanze dal marito, dopo che durante il Pandoro Gate, lui non l'ha supportata come si sarebbe aspettata e, anzi: "Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo" si legge sulla testata di Roberto D'Agostino. Inoltre, Fedez si sarebbe anche concesso un viaggio a Miami con la sua assistente, dopo il quale avrebbe poi lasciato definitivamente casa.

Gli indizi sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Proprio nelle scorse settimane, le foto dei due a San Valentino, a cena nel ristorante di Cracco a Milano, avevano fatto presumere che la chiacchierata crisi in realtà non si fosse mai concretizzata. A ben guardare, però, molti sono stati gli indizi social, che avrebbero fatto maturare l'ipotesi che tra i due la storia fosse ormai giunta ai titoli di coda. L'influencer ha cambiato di recente la sua immagine del profilo, scegliendone una in cui il marito non c'è, nel frattempo, ha poi postato una foto su Instagram in cui mostra la sua mano senza fede. Dettagli che, però, nella costruzione di un racconto le cui prime battute sono state scritte già lo scorso anno, acquisiscono un valore senza dubbio maggiore, andando a delineare le tappe di una storia destinata a concludersi già da tempo e che, finora, si ha mantenuto un equilibrio, seppur vacillante.