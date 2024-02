Chiara Ferragni e Fedez: le foto della cena romantica per scacciare la crisi Chiar Ferragni e Fedez sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi da Cracco in Galleria, durante la serata di San Valentino. Una cena romantica per la coppia che scaccerebbe le voci di crisi, ma forse non del tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Sono settimane, ormai, che la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez sembra viversi il proprio privato in sordina, quasi in silenzio, ma soprattutto lontano dai social. Le voci di crisi sono sempre più insistenti, ma intanto i due alternano momenti di totale distacco ad attimi di vita di coppia, come dimostrano anche le foto pubblicate dal settimanale Chi.

La cena romantica a San Valentino

Si tratta di scatti rubati durante la cena di San Valentino, che erano stati condivisi anche sui social di entrambi. La coppia aveva deciso di festeggiare il giorno degli innamorati concedendosi una cena da Cracco in Galleria, a Milano, come dimostrano anche le foto che li vedono uscire dall'auto che li ha accompagnati a destinazione, con Fedez intento a fotografare l'interno della sontuosa galleria meneghina, e poi marito e moglie immortalati mentre sorridenti escono dal locale. Della tavola con tanto di candele e petali rossi, erano già state pubblicate le foto tra le varie storie pubblicate su Instagram.

I dettagli social della presunta crisi tra Ferragni e Fedez

Dopo quanto è accaduto a Chiara Ferragni, coinvolta in varie indagini dopo la questione del Pandoro Gate, l'influencer ha ridotto le sue apparizioni sui social, sebbene siano piano piano ritornate più assidue, ma a lasciare qualche dubbio è stata l'assenza di Fedez nel racconto quotidiano della coppia. I due non hanno mai commentato le voci di crisi, in più l'imprenditrice digitale ha dato adito ai possibili pettegolezzi sul suo conto cambiando l'immagine del profilo su Instagram, dove il marito non compare, essendo lei sola con i suoi figli, e poi anche pubblicando uno scatto in cui mostra la mano sinistra senza fede. Piccoli dettagli che, però, fanno presumere possa esserci qualcosa si concreto dietro la narrazione che li vorrebbe lontani come coppia e vicini solo per il bene dei figli.