Giulia Valentina incinta, l’annuncio dell’influencer ed ex di Fedez: Chiara Ferragni mette like al video

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Valentina è incinta. L'influencer, che ha avuto una storia con Fedez finita nel 2016, diventerà mamma per la prima volta. Sui social ha annunciato la gravidanza con un video ironico e divertente, che ha subito raggiungo migliaia di visualizzazioni, commenti e like. Tra questi anche la reazione di Chiara Ferragni. Massima riservatezza sull'identità del futuro papà, di cui non si conosce il nome.

L'annuncio della gravidanza e il like di Chiara Ferragni

Giulia Valentina ha scelto di annunciare la gravidanza con un ironico video pubblicato su Instagram. Seduta alla scrivania, con quaderno e penna in mano, ha chiacchierato con i suoi follower chiedendo loro un parere su come poter annunciare di essere incinta."Mi sono segnata un po' di idee, me le dico e voi dite cosa ne pensate", ha raccontato. Poi le diverse ipotesi: dal ‘video-rivelazione' davanti agli amici al body painting sulla pancia, passando agli aerei con strisce colorate su Milano. "Ci penso ancora un po' e vi dico", ha infine concluso, prima di alzarsi e mostrare ai milioni di follower il pancione già di qualche mese, confermando quindi di essere incinta. Tantissimi i like e i messaggi di congratulazioni, tra cui spunta anche quello di Chiara Ferragni, ormai ex moglie di Fedez, a sua volta ex fidanzato di Giulia Valentina. L'imprenditrice digitale avrebbe iniziato a seguire l'influencer lo scorso marzo, dopo il compleanno del figlio Leone.

La scelta di non parlare della sua vita privata

Nonostante sia una influencer, Giulia Valentina è molto riservata sulla sua vita privata, tanto che non ha reso nota l'identità del fidanzato, che presto diventerà padre di suo figlio e a cui è legata da 7 anni. "Non l'ho mai nominato, non voglio essere un'ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione", aveva raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. L'influencer, però, ha sempre avuto idee chiare sulla persona al suo fianco: "Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so".