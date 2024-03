Chiara Ferragni e Fedez lasciano la festa di Leone ignorandosi, e lei comincia a seguire Giulia Valentina Chiara Ferragni e Fedez sono stati filmati mentre lasciano separatamente la festa organizzata per il compleanno di Leone. Le immagini mostrano i due che sembrerebbero ignorerai. Intanto, l’imprenditrice ha cominciato a seguire Giulia Valentina, ex del marito, su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Le ultime mosse di Fedez e Chiara Ferragni non sembrerebbero lasciar presagire una riconciliazione in corso. Dopo la notizia delle diffide che i due avrebbero avanzato l’uno nei confronti dell’altra, è arrivata la festa del piccolo Leone a dimostrare che tra i due (ex?) coniugi è ancora crisi. Federico e Chiara sono stati filmati mentre lasciano separatamente il luogo in cui si è tenuto il party, apparentemente determinati a ignorarsi. La prima a uscire è Chiara, seguita dalla madre Marina Di Guardo e, immediatamente dopo, da Fedez. Lucia si ferma a chiacchierare per qualche istante con i fotografi presenti. Chiara, invece, si dilegua prontamente verso l’uscita, complice il fatto di essere in compagnia dei suoi figli. Questa freddezza arriva a qualche giorno dalla notizia delle presunte diffide che i due ex si sarebbero scambiati, una delle quali impedirebbe a Chiara di mostrare il volto dei suoi figli sui social.

Chiara Ferragni segue Giulia Valentina su Instagram

Intanto, è una mossa social di Chiara Ferragni a far discutere. L’imprenditrice digitale ha cominciato a seguire Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez. Un gesto social che non è passato inosservato e che sembrerebbe voler suggerire il desiderio di Chiara di riallacciare i rapporti con la collega. Ferragni e Valentina si conoscevano già prima che cominciasse la relazione con Fedez. A dimostrarlo anche una foto scattata anni fa che vedeva Chiara posare insieme a Riccardo Pozzoli (l’ex compagno), Giulia Valentina e Fedez.

“Sei stata colpita dopo avere teso la mano”, il like di Chiara Ferragni

A peggiorare la situazione anche un like lasciato da Chiara su Instagram al commento di un utente che sembrava addossare a Federico la responsabilità della separazione. “Chiaretta, non spegnere il tuo sorriso anche se sei stata colpita dalla persona a cui più volte hai teso la mano”, recitava il commento cui Chiara ha messo like, dimostrandosi così d’accordo.