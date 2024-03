Chiara Ferragni con Fedez alla festa di compleanno di Leone, le foto della famiglia riunita Chiara Ferragni e Fedez stanno festeggiando insieme il compleanno del figlio Leone che oggi compie 6 anni. Su Instagram con alcune IG story hanno documentato il party organizzato per il loro primogenito a tema Sonic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni e Fedez sono vicini in queste ore per festeggiare insieme il compleanno del loro primogenito, Leone, che oggi compie 6 anni. Dopo il post dell'imprenditrice digitale in cui celebra il figlio, sono comparse le prime Instagram stories del party organizzato in una sala a tema Sonic. La famiglia si è riunita mettendo da parte la presunta crisi che la coppia starebbe attraversando. Ieri il rapper ai microfoni di Striscia La Notizia, a tal proposito, ha dichiarato: "Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, ho due fantastici bambini che sono la mia priorità. Non voglio fare la lotta nel fango".

Le foto della festa di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso tra le stories, pochi minuti fa, le prime immagini scattate durante la festa di Leone, il loro primogenito. Il bimbo oggi compie 6 anni e per l'occasione i genitori gli hanno organizzato una festa di compleanno a tema Sonic, il personaggio animato. L'imprenditrice digitale ha mostrato ai fan la tavola allestita con patatine e bevande analcoliche, il rapper invece ha condiviso una foto insieme ai figli.

"Auguri amore mio" ha poi scritto la Ferragni come testo su una foto scattata insieme a Vittoria e Leone, condivisa tra le stories, con lo stesso sfondo usato da papà Fedez. Non è chiaro al momento se alla festa siano presenti anche gli altri familiari: al momento nessuno tra le sorelle di Chiara Ferragni e i genitori di Fedez hanno fornito aggiornamenti social.

Il commento di Franco Lucia al post di Chiara Ferragni

Prima del party, Chiara Ferragni ha dedicato un post al suo primogenito. Con parole d'amore gli ha augurato buon compleanno: "Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre". Migliaia di commenti hanno arricchito il post e tra questi è spuntato anche quello del suocero, Franco Lucia, papà di Fedez, che ha aggiunto una serie di emoticon con gli occhi a cuore.