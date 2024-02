Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Anno del Toro? Non mi sembra. Sto attraversando giornate toste” Chiara Ferragni con alcune IG stories ha rotto il silenzio social raccontando ai fan che le ultime giornate sono state “toste”. Poi ha commentato l’oroscopo: “Dovrebbe essere l’anno del Toro, ma tutto mi sembra tranne che un bell’anno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni con alcune story su Instagram ha commentato il ‘periodo difficile' che sta attraversando ed ha ringraziato i fan per la loro vicinanza. Dopo il caso Balocco, l'imprenditrice digitale è finita anche al centro del gossip per la presunta crisi con il marito Fedez. "È un momento doloroso, fatemi andare dalla psicologa" aveva detto all'inviato di Pomeriggio5 tre giorni fa. Questa mattina su Instagram ha raccontato: "Dovrebbe essere l'anno del Toro, ma tutto mi sembra tranne che un bell'anno".

Le parole di Chiara Ferragni

Con un box domande aggiunto tra le stories per i fan, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio raccontando di star attraversando ‘giornate toste'. Parlando ai suoi followers ha così dichiarato: "È da un po' che non mi faccio sentire, sono state giornate toste. Volevo salutarvi, sapere come state. Vi leggo nei dm, sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita. Mi fa ridere una cosa che ho letto. Questo è l'anno del Toro, in teoria, ma mi sembra che tutto sia tranne che un bell'anno, per ora". L'imprenditrice digitale ha concluso: "Restiamo positivi". In risposta ad un utente che le ha scritto ‘Dopo il temporale esce sempre l'arcobaleno', ha poi replicato: "Non sai quanto lo aspetto".

Fedez ieri si è scheggiato un dente: "Organizzo un pulmino per Lourdes"

Anche Fedez ieri ha raccontato del suo ‘periodo sfortunato': tra le stories ha svelato di essersi fatto male durante l'allenamento sul ring boxe, "Mi si è rotto un dente" ha raccontato ieri mostrando in video il suo infortunio. "Organizziamo un pulmino per Lourdes?" ha poi scritto prima di ricevere un corno portafortuna da Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio5 i cui inviati stanno seguendo da vicino la vicenda che vede protagonisti I Ferragnez. Ad uno di questi, infatti, ieri ha dichiarato: "Ti dò una massima, ‘non prendere la vita troppo sul serio, perché tanto non ne uscirai vivo. È autoironia la mia".