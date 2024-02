Fedez si infortuna durante l’allenamento di boxe: “Si è rotto un dente, andiamo a Lourdes?” Fedez questa mattina durante l’allenamento di boxe si è scheggiato un dente: “Organizziamo un pulmino per Lourdes?” ha scritto a corredo del video postato sui social nel quale mostra i segni del suo infortunio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fedez con una story su Instagram ha fatto sapere di essersi scheggiato un dente. Il rapper attualmente al centro del mondo del gossip – per la presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni – e della materia giudiziaria per la vicenda Muschio Selvaggio – sta continuando ad allenarsi sul boxe ring e questa mattina un pugno sferratogli in faccia dal suo allenatore gli ha provocato un piccolo infortunio: "Mi si è rotto un dente, andiamo a Lourdes?".

Il video di Fedez infortunato dopo l'allenamento di boxe

Fedez con alcune stories pubblicate su Instagram questa mattina ha raccontato il suo allenamento sul ring, finito male. "Volevo ringraziare Roberto, mi ha dato un pugno sul naso. Ora mi fa male la schiena, non riesco a piegarmi. È brutto invecchiare" ha spiegato dopo aver lasciato la palestra. Rientrato in casa, il rapper ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute mostrando il suo dente scheggiato: "Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe, mi si è rotto un dente. Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato il dente". Poi, al video, ha aggiunto il testo: "Organizziamo un pulmino per Lourdes?".

La battaglia per Muschio Selvaggio e la crisi con Chiara Ferragni

Dopo la notizia sulla presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha dovuto fare i conti con la vicenda di Muschio Selvaggio che lo vede protagonista insieme a Luis Sal, suo ex amico e ‘socio' in affari. Quest'ultimo ha vinto la prima causa contro il rapper sollevata dopo la spaccatura definitiva nel 2023, ma Fedez non intenderebbe arrendersi. Ha detto chiaramente che il podcast continuerà ad essere registrato e che lui non è stato esautorato. Al momento la sua quota di Muschio Selvaggio è affidata a un custode terzo, l'avvocato Michele Centonze, ma sarà un altro giudice a decidere sul dissidio tra i due in merito alla clausola.