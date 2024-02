La risposta di Fedez su Muschio Selvaggio: “Continueremo ad andare in onda, non sono stato esautorato” Dopo l’uscita del comunicato stampa con il quale si annunciava la decisione del tribunale a proposito della vicenda giudiziaria che lo vede contrapposto a Luis Sal per la proprietà di “Muschio Selvaggio”, Fedez commenta: “Non sono stato esautorato da nulla, le puntate continueranno ad andare in onda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fedez commenta l'ordinanza pronunciata dal tribunale di Milano a proposito della proprietà di Muschio Selvaggio, il podcast la cui gestione lo vede contrapposto all’ex amico Luis Sal. Il rapper, già nell’occhio del ciclone per la notizia della separazione dalla moglie Chiara Ferragni (non ancora confermata dai diretti interessati), ha commentato con una Instagram story la decisione del tribunale a proposito della gestione del podcast.

La reazione di Fedez: “Non sono stato esautorato da nulla”

“Su Muschio Selvaggio”, scrive Fedez nella Instagram story postata dopo la diffusione dell'ordinanza, “Il tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio Srl e non nell’interesse di Luis Sal. Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.

Che cosa ha stabilito la prima ordinanza su Muschio Selvaggio

Come da dispositivo, l'ordinanza emessa lo scorso venerdì dal tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla società Luisolve, di proprietà di Luis Sal, che aveva fatto causa all’ex amico e collega per il controllo del podcast Muschio Selvaggio. Il provvedimento firmato dal giudice Amina Simonetti non stabilisce che la società di Fedez che controlla la metà del podcast debba vendere le sue quote a quella di Luis, come correttamente evidenziato dal rapper, ma che il 50% delle quote finora controllate da Federico siano affidate alla gestione di un custode affinché non possano essere vendute a terzi. Tal si era rivolto al tribunale di Milano per chiedere il sequestro giudiziario delle quote del podcast in possesso di Fedez.