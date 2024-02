Cosa sappiamo della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, nessuno dei due ha ancora confermato Secondo Dagospia, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Dopo lo scoop, sono diversi gli elementi che confermerebbero la fine del matrimonio dei Ferragenz, anche se nessuno dei diretti interessati ha ancora rotto il silenzio. Ecco cosa sappiamo, fino ad ora, sulla separazione della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Lui è andato via di casa". A lanciare lo scoop, nella mattina del 22 febbraio, è stato Dagospia. Dopo mesi di voci di crisi e indiscrezioni, il sito di Roberto D'Agostino ha dato per certa la separazione dei Ferragnez, sposati dal 2018 e genitori di due figli, Leone e Vittoria. Per il momento, però, nessuno dei diretti interessati ha confermato ufficialmente, anche se una serie di elementi farebbero pensare che il rapporto sia ormai al capolinea: dall'assenza dell'influencer alla Settimana della Moda di Milano alle frasi motivazionali su Instagram, passando per il presunto appartamento in affitto del rapper, fino alle parole della madre di lui. Ecco tutto quello che sappiamo, ad oggi, sulla separazione dei Ferragnez.

Le frasi motivazionali di Chiara Ferragni su Instagram e il pilates

Solo qualche ora prima dello scoop, Chiara Ferragni pubblicava su Instagram alcune frasi motivazionali tratte dal libro che stava leggendo, Everything Is Figureoutable (A tutto c'è una soluzione), pensato per aiutare proprio chi sta attraversando un momento difficile. "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è mollare", è la dedica di Magic Johnson che l'influencer ha mostrato ai suoi milioni di follower. Insomma, parole sibilline che lasciano intendere come lei stessa stia vivendo in prima persona un momento difficile.

Poco dopo lo scoop ha invece pubblicato un breve video in cui faceva pilates: non ci sarebbe nulla di insolito, se non fosse che ha preferito dedicarsi all'attività fisica al posto di partecipare agli eventi della Settimana della Moda di Milano, per lei da sempre imperdibili. Gli anni scorsi, infatti, non c'era sfilata che non la vedesse seduta in prima fila.

Perchè Chiara Ferragni avrebbe lasciato Fedez: "C'entra Marco Travaglio"

Nel frattempo, sempre nella giornata del 22 febbraio, Dagospia ha fornito ulteriori dettagli riguardo alle cause che avrebbero portato alla fine del matrimonio tra Ferragni e Fedez. La goccia che ha fatto traboccare il vaso risalirebbe all'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, quando il rapper ha ospitato Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. L'influencer avrebbe deciso di interrompere i rapporti con il marito perché lui, nel pubblicare la puntata, non ha eliminato la frase: "Ce l'hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Pur avendoci provato, Fedez non avrebbe difeso abbastanza la moglie, limitandosi a dire al suo ospite: "Ok, se vuoi ti rispondo". Questo avrebbe infastidito Ferragni, facendo scoppiare la scintilla di un rapporto all'apparenza già incrinato.

Le parole della mamma di Fedez: "Speriamo vada tutto bene"

Se i diretti interessati per il momento mantengono il silenzio, a lasciarsi andare ad alcune dichiarazioni è invece la madre di Fedez, Annamria Berrinzaghi, conosciuta sui social come Tatiana. Contattata dall'Adnkronos, la donna non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul rapporto dei Ferragnez, ma non ha nemmeno smentito il gossip: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre". La mamma del rapper non vuole esporsi in prima persona perché crede che a farlo debbano essere il figlio e la moglie: "In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene".

Fedez sarebbe interessato a un appartamento in affitto

Nel lanciare lo scoop, Dagospia ha rivelato anche un altro importante dettaglio: Fedez avrebbe lasciato la casa- un super attico in zona City Life- in cui viveva con Chiara Ferragni e i figli. Se così fosse, dove starebbe vivendo in questi giorni? A dare una risposta ci ha pensato Pomeriggio 5, il quale fa sapere che il rapper avrebbe contattato un'agenzia immobiliare per un appartamento in affitto nella stessa zona a partire da 17mila euro al mese.