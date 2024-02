Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Parla la madre del cantante: “Ci auguriamo che vada tutto bene” La madre e manager di Fedez Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, è stata contattata da AdnKronos per un commento a proposito della presunta fine del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Ecco quanto ha dichiarato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Da ore ormai si rincorrono le indiscrezioni sulla presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. A lanciare la notizia è stato il sito Dagospia. Mentre Fabio Fazio annuncia che l'imprenditrice sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 3 marzo, AdnKronos ha contattato la madre di Fedez, che ha rilasciato poche, sibilline dichiarazioni.

Crisi Chiara Ferragni e Fedez, parla la madre di lui Annamaria Berrinzaghi

AdnKronos ha contattato Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana. La madre e manager di Fedez non si è sbilanciata circa le voci di una presunta rottura tra i Ferragnez. Tuttavia, non ha neanche smentito il gossip che li riguarda e che si sta arricchendo via via di nuovi dettagli: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle". Insomma, la madre di Fedez ritiene non sia giusto che sia lei a commentare una notizia che riguarda suo figlio. A esporsi dovrebbero essere i diretti interessati. Tuttavia ha concluso: "In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene"

Chiara Ferragni a Che tempo che fa, il Codacons: "Pronti a sequestrare il programma"

Nella tarda mattinata di giovedì 22 febbraio, Fabio Fazio ha annunciato che Chiara Ferragni sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 3 marzo. Il Codacons è intervenuto con un comunicato stampa:

Il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione.