Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che fa il 3 marzo, Fabio Fazio conferma la notizia La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez finirà sul tavolo di Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio ha confermato che la influencer sarà tra le ospiti del programma domenica 3 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

303 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ospite di Che Tempo Che Fa per parlare della fine della relazione con Fedez. Sarà un evento epocale, una notizia con la maiuscola: Fabio Fazio ha confermato tutto. Chiara Ferragni sarà tra le ospiti del programma domenica 3 marzo. Dopo le notizie di oggi, appare plausibile che tra due settimane ci saranno più elementi per poter parlare di quello che è successo, oltre tutto quello che riguarda la influencer con il caso Balocco come punta dell'iceberg.

La notizia della presunta rottura con Fedez

La crisi dei Ferragnez, intanto, sarebbe confermata da fonti vicine allo staff dell'influencer. I recenti comportamenti social di entrambi, sempre distanti e mai insieme, il viaggio di lui a Miami mentre lei si trova ad affrontare una tempesta mediatica senza precedenti, avrebbero espresso segnali chiarissimi. La storia si era già incrinata dopo lo scorso Festival di Sanremo, ma i problemi legali di Chiara Ferragni hanno rappresentato il colpo di grazia alla relazione.

L'ultima volta a Che Tempo Che Fa di Chiara Ferragni

L'ultima volta di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa è stata nel 2018 con Fedez e J-Ax mentre la prima intervista a tu per tu con Fabio Fazio è relativa al 2017. In quella puntata si presentava per la prima volta il personaggio di Chiara Ferragni: "La sua influenza è un'influenza buona, che attacca tutti". In quella intervista, Chiara Ferragni spiegava anche come lavorava su Instagram, pubblicando sui social e analizzando i like sulle singole foto. Nel maggio 2018, invece, Chiara Ferragni accompagnava Fedez e J-Ax per presentare il nuovo singolo e per anticipare le notizie sul loro matrimonio. Così diceva Chiara: "Del matrimonio non si parla, se ne è già parlato abbastanza". Era il maggio del 2018, si sarebbero sposati il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia.