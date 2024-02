Chiara Ferragni da Fazio il 3 marzo per annunciare la separazione da Fedez Secondo Dagospia, che aveva già lanciato la notizia bomba a proposito della separazione dei Ferragnez, Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fs domenica 3 marzo per confermare la fine del matrimonio con Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da Fabio Fazio avevano lasciato intendere di essersi innamorati e sempre da Fazio, ma questa volta sul Nove, i Ferragnez sarebbero pronti a ufficializzare l’addio. Secondo Dagospia, il sito che per primo ha lanciato la notizia bomba a proposito della separazione di Chiara Ferragni e Fedez, la regina delle influencer italiane sarà ospite di Che tempo che fa domenica 3 marzo per confermare la fine della lunga storia d’amore con Federico Lucia, il marito dal quale si starebbe separando.

Proprio da Fazio nacque il fenomeno Ferragnez

Una scelta che potrebbe non essere casuale alla luce del fatto che fu proprio da Fazio, nel 2016, che Fedez lasciò intendere di essersi innamorato di Chiara. I due, che si erano conosciuti dopo l’uscita della canzone “Vorrei ma non posto”, erano stati fotografati dal settimanale Chi durante uno dei loro primi appuntamenti. Qualche giorno dopo, a Che tempo che fa insieme a J-Ax, Fedez si esibì cantando la hit estiva che conteneva la strofa dedicata proprio a Chiara (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”) mostrando un cuoricino a favore di telecamere. Un gesto che confermò la relazione in corso tra i due.

L’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio

Otto anni dopo quel momento, Chiara si sta preparando a rilasciare un’intervista proprio a Che tempo che fa. Un’intervista che, stando a quanto pubblicato da Dagospia, si accompagnerà all’annuncio ufficiale a proposito dell’imminente divorzio. Per il momento, la coppia non conferma ma Fedez avrebbe già lasciato la villa a City Life diventata il simbolo del rapporto con la moglie. Ferragni ha invece smesso di indossare la fede e, sui social, maledice “tutte le sfighe di questo periodo”. Resiste, tuttavia, la frangia di utenti convinti che l’annuncio della separazione sia l’arma che la coppia ha scelto di utilizzare per distogliere l’attenzione generale dal caso pandoro che ha pesantemente minato la carriera di Chiara. Secondo Dagospia, invece, la separazione tra i due sarebbe reale. A far traboccare il vaso l’intervista di Fedez a Marco Travaglio che, durante un episodio del podcast Muschio Selvaggio, ha paragonato Ferragni a Wanna Marchi di fronte a Federico senza che quest’ultimo spendesse una sola parola per difendere la moglie.