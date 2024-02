Travaglio vs Fedez: “Ce l’hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi” Botta e risposta infuocato tra Marco Travaglio e Fedez nella puntata del 19 febbraio di Muschio Selvaggio: “Non si parla degli assenti. Selvaggia Lucarelli è la tua ossessione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una super puntata di Muschio Selvaggio che quasi sembra apparecchiata apposta per fare caciara. Al tavolo ci sono Daniele Capezzone e Marco Travaglio, avversari storici e rispettivamente direttore di Libero e del Fatto Quotidiano. Alla conduzione, come sempre, Fedez e Mr. Marra. La puntata, che parte da un ragionamento sul ‘berlusconismo' ("Che cosa ci ha lasciato?", chiede Fedez), vira e mette in conflitto l'ospite (Travaglio) e il conduttore (Fedez): "È la tua fissazione (in riferimento a Selvaggia Lucarelli, ndr) perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi".

Il botta e risposta tra Marco Travaglio e Fedez

Selvaggia Lucarelli viene tirata in ballo da Fedez al momento di raccontare la storia di Matteo, il ragazzo che ha avuto la gamba mangiata da uno squalo, in relazione poi all'inchiesta fatta dalla giornalista sulla campagna di fondi fatta dai suoi amici. Si è poi anche parlato di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta suicida dopo le segnalazioni e il debunking fatto dal compagno della social influencer, Lorenzo Biagiarelli. "Associare la parola fact checking e debunking a delle recensioni su internet, o a ragazzini che perdono la gamba, probabilmente è esagerato", spiega Fedez.

Non mi piace fare i processi agli assenti. Fedez sta sui coglioni alla Lucarelli perché ha pizzicato Chiara Ferragni. Io di Selvaggia Lucarelli ne vorrei avere 20. Tutti i giornali seri vorrebbero averne 20, perché una che ti fa gli scoop ripresi da tutti, la vorresti avere. Lei piace quando prende quelli di destra, non piace quando prende quelli di sinistra. […] Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana per quelli che mentono tutti i giorni ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola.

Fedez ribatte: "Noi non pensiamo che dica sempre la verità", ma Travaglio contrattacca:

Bene, io invece si. E quindi sono stupefatto, non sono minimamente turbato. Dopo di che mi dirai da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista’ ma non mi risulta che tu sia giornalista e nemmeno un pubblicista. […] Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all’Albo dei Giornalisti?! […] È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità.