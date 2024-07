video suggerito

"Chiara Ferragni e Fedez hanno litigato al telefono durante il suo ricovero", intanto lei è sparita dai social Pare che Fedez e Chiara Ferragni abbiano litigato durante il recente ricovero di del rapper. Lui si sarebbe lamentato del fatto che la sua ex moglie non si sia presentata in ospedale, la lite sarebbe avvenuta a telefono e ci sarebbero anche dei testimoni.

A cura di Ilaria Costabile

La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez porta con sé non pochi strascichi, considerando che la chiusura della loro storia d'amore non è stata delle più pacifiche. Sembrerebbe che tra i due di recente ci sia stato uno scontro, telefonico, proprio durante il ricovero del rapper in ospedale, d'altra parte lui aveva anche pubblicato una storia, poi cancellata, palesemente riferita all'influencer.

Il litigio tra Fedez e Chiara Ferragni

Sembrerebbe infatti, che la lite tra i due ex coniugi sia avvenuta a telefono e sia stata anche piuttosto accesa. Il cantante avrebbe rimproverato alla madre dei suoi figli, il fatto di non essersi presentata in ospedale nei giorni in cui lui era ricoverato per emorragia interna. Alla discussione avrebbero assistito anche diversi testimoni. Uno scontro plausibile, dal momento che il rapper aveva pubblicando una story su Instagram, rimossa dopo qualche attimo, in cui in maniera nemmeno troppo velata, si rivolgeva alla sua ex, dal momento che scriveva: "Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale".

Ferragni sparita dai social

Nel frattempo è già da qualche giorno che Ferragni non pubblica sui social. L'ultimo post sui social risale a cinque giorni fa, ma non è chiaro a cosa sia dovuto questo suo silenzio. Subito dopo l'intervento a cui si è dovuto sottoporre per placare l'emorragia, Fedez è poi andato subito a casa dai suoi figli, Leone e Vittoria, non è escluso che ci fosse anche la ex moglie. Intanto lui ha pubblicato qualche scatto, in compagnia dei bambini, durante una piccola vacanza sul Lago di Como, accompagnando il carosello con la frase "Il tempo lenisce". Il rapporto tra Fedez e Ferragni è ormai piuttosto delicato e, ovviamente, soggetto alla spasmodica ricerca di notizie sul loro conto da parte tanto di fan quanto delle cronache rosa; sebbene il primo obiettivo sia quello di tutelare i loro figli, è inevitabile che compaiano sulle pagine di gossip, soprattutto quando emergono dettagli che possano raccontare retroscena del loro legame.