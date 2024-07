video suggerito

Fedez dimesso dal Policlinico di Milano, rientra a casa dai figli Leone e Vittoria Fedez è stato dimesso dal Policlinico di Milano, dove è stato ricoverato a seguito di un’emorragia interna. Abbandonato l’ospedale, la prima tappa da raggiungere è casa dai suoi bambini, Leone e VIttoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Fedez è stato dimesso dal Policlinico di Milano, dove era stato ricoverato a causa di un'emorragia interna. Il rapper su Instagram ha anche postato una foto dall'ascensore, per annunciare il fatto che fosse stato dimesso e il pericolo per quanto accaduto fosse pienamente rientrato. Il cantante, poi, è andato subito dai suoi figli che lo stavano aspettando, come dimostrano anche le storie pubblicate subito dopo essere aver abbandonato l'ospedale.

Fedez dopo le dimissioni corre dai suoi figli

"Fit check outfit da dimissioni" scrive Fedez a margine del selfie pubblicato su Instagram per comunicare ai fan che di lì a poco avrebbe lasciato il Policlinico di Milano, dove era stato portato d'urgenza due giorni fa, a seguito di un'emorragia interna. Primo pensiero dopo aver lasciato l'ospedale è quello di correre, quanto più veloce possibile, dai suoi bambini, Leone e Vittoria, che lo attendono a casa, pronti a riabbracciare il loro papà Il rapper, infatti, ha pubblicato un video in cui tiene la mano di sua figlia, intenta a disegnare, che gli dice teneramente: "Io do il disegno a te, così sei felice". Un gesto d'amore che Fedez racconta sui social, sempre senza mostrare il volto della bambina, come ormai è prassi tra lui e sua moglie Chiara che, infatti, da quando non stanno più insieme, hanno deciso di voler tutelare i loro figli non mostrandoli sui social.

Il chiarimento di Fedez sul suo stato di salute

Qualche ora fa, in attesa di ricevere la conferma da parte dei medici per poter lasciare l'ospedale, il cantante aveva pubblicato alcune storie per chiarire alcuni dettagli in merito al ricovero. Il rapper, infatti, ha voluto sottolineare che non c'è stato da parte sua nessun abuso di alcol o droghe come gli era capitato di leggere in queste ore. Fedez, quindi, ha rassicurato che rispetto all'intervento precedente si è trattato di in sanguinamento minore e aggiunge:

Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi, e nel punto dove è stato ricucito sono fragile rispetto a ulcere e emorragie.