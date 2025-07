video suggerito

Fedez parla del divorzio con Chiara Ferragni: "I bambini ci hanno chiesto il perché, gli abbiamo spiegato tutto" Durante le 24 ore trascorse in compagnia del creator Gabriele Vagnato, Fedez ha toccato diversi temi. Il rapper ha parlato del rapporto con i figli dopo il divorzio da Chiara Ferragni e anche di alcune persone che hanno avuto un atteggiamento spiacevole nei suoi confronti come Pio e Amedeo.

A cura di Ilaria Costabile

Fedez ha accettato di trascorrere 24 ore con il creator Gabriele Vagnato, che oltre a filmarlo nel corso della giornata, è riuscito a farsi raccontare alcuni aneddoti relativi al suo privato e sono emersi dei dettagli anche in relazione al suo divorzio con Chiara Ferragni. Dopo aver smentito, ancora una volta, il presunto flirt con Clara, il rapper ha parlato apertamente anche del suo rapporto con i figli, oltre a lanciare qualche frecciatina a chi in questi anni ha adottato degli atteggiamenti nei suoi confronti a dir poco spiacevoli, come è accaduto con Pio e Amedeo.

Fedez e il rapporto con i suoi figli dopo il divorzio

Stilando una classifica dei momenti più brutti della sua vita, Fedez ha messo al terzo posto il divorzio da Chiara Ferragni, un periodo difficile da affrontare e di cui porta ancora adesso gli strascichi. Eppure dalla rottura con la moglie ha capito di voler essere una persona diversa da quella che è stata finora:

Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki. Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla. Ho la repulsione sulla mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato.

A risentirne, però, è il ruolo di padre, totalmente diverso da quello a cui si era abituato prima della separazione: "Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione", senza dubbio la cosa più difficile è stata il dover spiegare a Leone e Vittoria cose stesse accadendo tra mamma e papà: "I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia".

Fedez con i figli Leone e Vittoria, fonte Instagram

"Con Pio e Amedeo eravamo amici, poi hanno detto cose brutte su di me"

Nella lunga chiacchierata con il creator, poi, il rapper ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha parlato anche di quanto accaduto con Pio e Amedeo, con cui i rapporti si sono raffreddati:

Ogni anno quando fai la canzone estiva c’è il tour per promuoverla e una tappa fondamentale è in Puglia a Radio Norba, ma ha dato i natali artistici a un botto di persone, Checco Zalone, purtroppo anche Pio e Amedeo. Io parlo male? Non attacco mai per primo. Con loro eravamo amici, abbiamo fatto insieme anche Emigratis, poi di punto in bianco hanno detto cose molto brutte su di me. La cosa peggiore è che quando mi è venuto il cancro, il fratello di uno dei due – che per me sono interscambiabili – fece un post molto brutto sul fatto che io avessi un tumore quasi sostenendo che io me lo fossi inventato. Quella è stata una roba molto spiacevole.