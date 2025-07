video suggerito

Gabriele Vagnato trascorre 24 ore con Clara e Fedez: “Non stanno insieme, lui ha un’altra” Il creator Gabriele Vagnato ha chiesto – e ottenuto – di trascorrere 24 ore insieme a Fedez e Clara per svelare i “segreto” del loro rapporto. Ma non ha scoperto quello che sperava. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

Fedez e Clara stanno insieme? Ce lo si chiede da settimane, mentre i due – per motivi anche professionali – continuano a farsi vedere insieme in pubblico. Nel frattempo, è ormai evidente che la giovane cantante ha concluso la relazione con lo storico fidanzato Jacopo Neri. A provare a rispondere alla domanda del momento è stato Gabriele Vagnato, che ha chiesto – e ottenuto – di trascorrere 24 ore insieme ai due artisti per provare a scoprire qualcosa di più sul loro rapporto.

Ormai in modalità “niente filtri”, Fedez ha fumato apertamente marijuana di fronte alle telecamere di Vagnato. Quindi ha spiegato di aver cominciato a fumare circa tre anni fa.

Ho cominciato a fumare marijuana perché prendevo un farmaco che mi dava uno specifico effetto collaterale. L’unica cosa che riusciva a farmelo passare era la marijuana”, ha spiegato Federico, “Poi ho eliminato tutti i farmaci e ho tenuto solo la marijuana, cosa che non consiglio. Mi aiuta a stoppare i pensieri. Fumo perché non posso bere tanto. Prova a uscire la sera con tutti che bevono e tu non puoi farlo. Sui social non nascondo di fumare marijuana, perché dovrei? Non ho più voglia di recitare la parte di quello perfetto. Fumo dal Sanremo del bacio con Rosa Chemical, ma in quel periodo lo facevo di nascosto, quando portavo fuori il cane.

Il libro e il rapporto con Clara: “Non stiamo insieme”

A sorpresa, Fedez ha raccontato di essere al lavoro su un libro. Non ne anticipa il contenuto ma svela che affronterà alcune delle parentesi più dolorose della sua vita: “La top five dei miei periodi di mer*a? Al primo posto il tumore, al secondo il periodo che ha preceduto l’ultimo Sanremo, al terzo il divorzio, al quarto il bacio con Rosa Chemical, al quinto il litigio con Luis Sal”. Sul rapporto con Clara, invece, Fedez ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale. A proposito del bacio paparazzato dal settimanale Chi, ha detto:“La mia teoria è che sia la prima paparazzata fatta con l’intelligenza artificiale, perché noi quella sera non ci siamo nemmeno salutati”. Quindi ha chiarito definitivamente: “Non stiamo insieme.”

A confermare le sue parole, una telefonata che riceve poco dopo da una donna che non è Clara, con la quale ha un appuntamento previsto per la sera stessa. Dunque, almeno per ora, tra i due non ci sarebbe nulla di concreto. E forse nemmeno in futuro. Il motivo? La chiusura è amara: “Non sono innamorato e non vorrei innamorarmi di nuovo.”