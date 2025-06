Fedez e Clara insieme, parla il fotografo del bacio: “Erano appiccicati, sembrava volessero solo quello”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Continua a far discutere il presunto bacio tra Fedez e Clara. Se il settimanale Chi non ha dubbi sullo scatto in questione, diversa è la versione di Clara che parla di una "questione di prospettiva". A confermane la sua versione anche il Rosso, amico del rapper, che in una live Twitch aveva commentato: "Non c'è stato un momento in cui non si sono avvicinati se non per salutarsi". Ma chi ha realizzato la foto sembra aver ancora qualcosa da dire ed è convinto di quello che ha visto con i suoi occhi.

Bacio tra Fedez e Clara, parla il fotografo: "Non ho dubbi"

Il settimanale Chi è tornato sulla questione del bacio tra Fedez e Clara. A parlare, a una settimana di distanza, è il fotografo che ha realizzato lo scatto e non ha alcun dubbio: "Quello che ho fotografato è un bacio. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appicciati". Il Rosso aveva raccontato che fuori dal locale, quella sera, c'erano "16 paparazzi" e la cantante li aveva allontanati perché non voleva essere fotografata. In realtà, però, sarebbe successo qualcosa di diverso: "Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara. Sono arrivate alcune persone a dirci di andare via- il ristoratore, l'assistente di Fedez- ma loro due hanno continuato, soprattutto lui, a cercarsi".

Clara e Fedez

I due cantanti di Scelte Stupide sarebbero stati vicini durante tutta la serata, soprattutto verso la fine: "Mentre erano al bancone con altre persone e si stavano salutando, ho visto che erano molto vicini. Così ho preso la macchina fotografica e ho ricominciato a scattare. Dovrebbero ringraziarmi, sembrava che volessero solo quello".

I due "punti di vista" sul rapporto tra Fedez e Clara

Il settimanale Chi avanza anche due possibili "punti di vista" sul legame tra Fedez e Clara. La prima è che "siano solamente amici" e che quindi davvero tra loro ci sia solamente una collaborazione artistica e un'amicizia, senza nessun tipo di malizia. La seconda, invece, è che loro continuino a "seminare indizi su una possibile possibile liason per fare hype". A supporto di questa idea il fatto che quella sera abbiano scherzato insieme senza paura di essere notati, anzi, cercando loro in qualche modo l'attenzione. In più, di recente, ad accendere il gossip la domanda "Sei fidanzata?" fatta alla cantante durante una live Twitch, a cui lei aveva evitato di rispondere. Il rapper lo aveva fatto al suo posto, dicendo: "Fatti i ca**i tuoi". Lei intanto continua a essere fidanzata con Jacopo Neri, che per il momento non si è esposto.