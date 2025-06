“Clara è single, è stata lasciata” le indiscrezioni sulla cantante dopo il presunto flirt con Fedez

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Fedez e Clara hanno iniziato il loro tour promozionale per il brano Scelte stupide, in cui cantano insieme, è bastato poco per notare una certa complicità tra i due, tanto che le voci di un possibile flirt si sono fatte sempre più insistenti. A proposito di indiscrezioni a riguardo, ce ne sarebbe una nelle ultime ore che riguarda la cantante, la quale sarebbe stata lasciata dal fidanzato Jacopo Neri.

I rumors sulla rottura tra Clara e il fidanzato Jacopo Neri

A riportare le voci della rottura sono gli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, i quali hanno raccontato sui social che Jacopo Neri avrebbe deciso di mettere un punto alla relazione con Clara, dopo tre anni insieme, proprio a causa delle voci di un presunto flirt tra la fidanzata e il rapper milanese. "Il ragazzo che stava con lei l'ha lasciata. È del mio paese, la voce si è sparsa" avrebbe scritto una ragazza a Deianira, mentre Rosica dice che, proprio a causa dei tradimenti da lui svelati, il fidanzato di Clara avrebbe deciso di chiudere la loro relazione. Al momento i due sono in due posti diversi, lei a Mykonos con le amiche, mentre lui è Ibiza.

Fedez e Clara hanno sempre smentito il gossip

Ad alimentare il gossip su un presunto flirt tra Clara e Fedez è stata una foto pubblicata sul settimanale Chi, dove la cantante e il rapper milanesi sembra siano intenti a scambiarsi un bacio. Mentre da parte di Fedez non c'è stato alcun chiarimento se non qualche lamentela sui paparazzi, da parte di lei è arrivata immediatamente una smentita, anche piuttosto piccata: "Invenzioni sulla mia vita. Bella l'arte della prospettiva", lasciando intendere che l'angolazione della foto facesse immaginare qualcosa che, nella realtà, non si era mai verificato. Il fotografo autore dello scatto, però, ha ribadito che in quel momento "erano appiccicati, sembrava volessero solo quello"; mentre il Rosso, l'amico di Fedez, ha dichiarato l'esatto opposto e cioè che tra loro non c'è nulla, se non amicizia. D'altra parte è stato proprio il rapper a pubblicare un video in cui le fa uno scherzo, mentre si trovano nella stessa villa per presenziare a Battiti Live, insomma un rapporto goliardico e anche Clara ha ribadito:

Penso che il gossip faccia parte del gioco e dico "Ok, ci sta". La collaborazione è stata naturale, gli voglio molto bene e sono felice dell'estate che ci aspetta.