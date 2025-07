Clara: “Adesso sono single. Fedez mi ha scritto su Instagram dopo Sanremo 2025, ci siamo trovati”

Adesso non sono più solo indiscrezioni: Clara è single, è finita la storia con l'ormai ex fidanzato Jacopo Neri. A dirlo è stata la stessa cantante in una lunga intervista, in cui ha parlato anche di Fedez, del loro rapporto professionale e di come si sono conosciuti. Fu il rapper a scriverle per primo dopo il Festival di Sanremo: "Mi scrisse: Ho il nostro pezzo estivo, devo fartelo sentire. Ci siamo trovati e ci abbiamo lavorato: non mi sono mai divertita tanto".

Clara parla della sua situazione sentimentale

Clara e Jacopo Neri stavano insieme da circa due anni e mezzo. La loro storia, cominciata a novembre 2022, ora però è giunta al capolinea e a confermarlo è stata lei stessa in un'intervista a Venity Fair: "Sono single, non da molto tempo", ha detto la cantante. Definisce la sua ultima relazione la più importante, ma ora non è innamorata. A domanda diretta su Fedez, con cui ha legato dopo l'ultima edizione di Sanremo: "Ci conoscevamo già, ma lì ci siamo incrociati parecchio: provavamo l’uno dopo l’altra. Poi, finito il Festival, Federico mi ha scritto su Instagram: “Ho il nostro pezzo estivo, devo fartelo sentire”. Ci siamo trovati e ci abbiamo lavorato: non mi sono mai divertita tanto".

Il commento sulle voci di un flirt con Fedez

E ancora: "In studio non siamo molto professionali e abbiamo un approccio opposto: io sono tutta cuffie, cuffiette, microfoni… lui no". Sulle voci di un flirt tra loro, Clara spiega: "È compreso nel pacchetto. Sono le regole del gioco che ho scelto. Mi infastidiscono solo i fotomontaggi e le invenzioni, perché ci sono persone che possono restarci male".