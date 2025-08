Clara al suo concerto incontra Maddalena Stornaiuolo di Mare Fuori: “Vittorie che valgono il doppio”

Maddalena Stornaiuolo, l'attrice che interpreta l'agente di polizia Maddalena in Mare Fuori ha dedicato un post a Clara Soccini, la cantante con la quale ha condiviso il set della fiction Rai di successo. L'artista, infatti, ha raggiunto la popolarità con il ruolo di Crazy J prima di immergersi totalmente nel mondo della musica. Non ha dimenticato le sue origini e con chi ha condiviso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo: ha incontrato Maddalena Stornaiuolo a un suo concerto e insieme hanno scattato alcuni selfie. La dedica dell'attrice: "Tu sei un fiore nel deserto".

Le foto di Maddalena Stornaiuolo e Clara

"Nel mondo dello spettacolo è davvero difficile trovare persone di cui potersi fidare" ha scritto Maddalena Stornaiuolo in un post nel quale, a corredo del lungo messaggio, ha postato alcune foto di ieri e oggi scattate in compagnia di Clara. "Lei invece è un fiore nel deserto. Un porto sicuro. Quella che ti manda messaggi alle 5.10 del mattino perché sa che ci sei sempre" ha continuato, mostrando le immagini scattate al concerto dell'artista, oggi una delle cantanti più chiacchierate del panorama musicale italiano. "Quando ci siamo conosciute, in Mare fuori, era il primo giorno di set per tutte e due. Ci siamo amate subito, ci siamo fidate subito l'una dell'altra come se ci conoscessimo da tempo, confidate subito. Quante risate e quanti segreti. E quanti sonnellini", ha proseguito l'attrice, emozionata di aver visto la sua collega "brillare" sul palco. "Quando sai da cosa si è partiti, le rinunce, le lacrime e il sudore che ogni giorno ti hanno accompagnato, queste vittorie poi valgono il doppio e devono essere festeggiate. Bisogna applaudire e condividere i traguardi delle persone a cui si vuole bene. Gioirne insieme. Sinceramente.

E ieri tu, sei stata pazzescaaaaaaaaaa!", ha concluso.

Clara è diventata famosa con Crazy J in Mare Fuori

Clara si è fatta conoscere dal grande pubblico nei panni di Crazy J, il personaggio da lei interpretato in Mare Fuori. Nella serie tv di successo ha cantato Origami all'alba, diventato il suo biglietto d'accesso al mondo della musica italiana. Dopo la sua uscita di scena dalla serie, è approdata a Sanremo e da allora è riuscita a conquistare il suo posto tra le artiste più ascoltate del momento. Recentemente si è piazzata anche al centro del gossip per il presunto flirt con Fedez, con il quale ha lanciato una delle hit estive. Oggi, però, come da lei stesso sottolineato, è single.