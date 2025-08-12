Genny Urtis e Valeria Marini ballano su uno yacht sulle note di “Baci stellari”: il video è virale

Genny Urtis si è decisamente ripresa dopo il grande spavento per l'incidente in Sardegna. A dimostrarlo c'è un video che sui social network è diventato immediamente virale. C'è lei, in bikini, su uno yacht al largo dell'azzurro mare di Sardegna accompagnata da Valeria Marini, nella stessa mise. Il sottofondo è inconfondibile: "Baci stellari", il brano della Valeriona nazionale. Il video ha fatto il botto di cuoricini, nemmeno a dirlo.

Tra i commenti dei famosi, quello di Nathaly Caldonazzo che sfotte sulle capacità delle due: "Venite a danza!" Cuoricini anche da Dayane Mello che ha apprezzato la performance delle due showgirl in versione marinare.

Il duo esplosivo che ha conquistato Instagram: ecco cosa succede nel video

Il filmato che ha mandato in tilt i social mostra Genny Urtis e Valeria Marini in perfetta sintonia su un lussuoso yacht bianco. Le due indossano bikini coordinati mentre si muovono a ritmo di "Baci stellari", il celebre tormentone della showgirl sarda. Il video è stato pubblicato dai profili congiunti delle due su Instagram. Genny, con i suoi lunghi capelli biondi al vento, sfoggia un fisico scolpito frutto dei suoi numerosi ritocchi estetici, mentre Valeria – sempre fedele al suo stile glamour – non è da meno nel mettere in mostra le sue forme.

Le confessioni intime di Genny Urtis: "Sono nata solo tre anni fa"

In una delle interviste più rivelatorie rilasciate proprio a Fanpage.it, Genny Urtis aveva raccontato il suo percorso di transizione con una franchezza disarmante. La decisione dell'intervento al seno era arrivata in modo inaspettato: "Mai avrei detto che mi sarei fatta il seno. Anche quando ho deciso di farmi crescere i capelli e vestirmi più femminile. Dicevo sempre ‘No, il seno no, che non riesco a vestirmi, che mi dà fastidio'. Poi alla fine ho deciso nel giro di 10 giorni di farlo. Ero in clinica che lavoravo, il chirurgo con cui lavoro mi ha detto ‘Perché non facciamo il seno?'. Ho preso la decisione così d'emblée."

La vita sentimentale senza filtri

Sul fronte sentimentale, aveva rivelato di frequentare "un ragazzo, neanche ci siamo detti che siamo fidanzati. È un industriale, un grosso imprenditore. Ed è etero." Un ragazzo di 24 anni, molto più giovane dei suoi 47: "E infatti sono tornata indietro di 30 anni improvvisamente. Ma capisci, io è come se fossi nata solo 3 anni fa". Una dichiarazione che racchiude tutto il percorso di rinascita di Genny Urtis, che oggi si gode il sole della Sardegna in compagnia di Valeria Marini, lontana dalle polemiche e pronta a vivere questa nuova fase della sua vita senza timori né rimpianti.