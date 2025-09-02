Belen Rodriguez criticata per la guida spericolata in moto d’acqua, la replica: “Sono andata anche più veloce”

Belen Rodriguez è finita al centro di una polemica su Instagram dopo il video da lei postato su Instagram nel quale è alla guida di una moto d’acqua. Sfreccia tra le barche ad alta velocità ed è stata criticata da molti utenti. La showgirl ha così replicato a tono: “Ma potrò vivere come mi pare?”.

Belen Rodriguez in un nuovo post pubblicato su Instagram guida una moto d'acqua. In sella al mezzo di trasporto acquatico, sfreccia tra le barche ferme in mare aperto e commenta: "Pazza, e allora?". Il contenuto social ha scatenato l'ira di alcuni utenti che la seguono, molti dei quali hanno criticato la velocità a cui andava. Davanti agli insulti, la showgirl argentina ha sbottato: "Mi dovete rompere i co*lioni sempre?".

La replica di Belen Rodriguez alle critiche

"Mi piace sentirmi viva" scrive Belen Rodriguez in uno dei commenti aggiunti al suo post, prima di sbottare contro alcuni haters. In molti hanno avuto da ridire sulla scelta di condividere un contenuto del genere. Così ha dichiarato: "Ma mi spiegate una cosa? Mi dovete rompere i co*lioni sempre? Ma potrò vivere come mi pare? Che poi è quello che faccio. Ma dopo 20 anni non riesco ad abituarmi a questo comportamento di una imbecillità e pochezza. Io mai andrei a scrivere a nessuno come dovrebbe vivere. Ecco è questo il vostro problema, siete talmente annoiati dalle vostre vite che venite puntualmente a rompere anzi a frantumare i benedetti co*lioni. Compratevi una vita". A chi l'ha insultata per la velocità con la quale ha guidato la moto d'acqua tra le barche ferme a mare aperto, ha poi replicato: "Sono andata anche molto più forte dopo, lo so fare molto bene". Sono tante le risposte a tono che la showgirl argentina ha dato ai suoi followers. Tra queste, ha fatto presente di aver imparato a guidare la moto d'acqua con un "bravo insegnante". E a chi ha messo in dubbio la sua patente nautica, ha scritto: "Ma lei vive a casa mia per caso?".

Le vacanze con Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha inserito anche altre nuove foto delle sue vacanze in Sardegna. Dopo le immagini in cui si mostra in mare nuda, ha pubblicato gli scatti dei giorni trascorsi in barca con alcuni amici: tra questi anche Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, apparsi sorridenti nelle foto di gruppo.