Barbara d’Urso replica a Mediaset: “Le mie pretese? Fantasia”, e promette di raccontare la sua verità

Barbara d’Urso rompe il silenzio e replica a Mediaset dopo la diffusione della notizia sulla causa che ha avviato contro l’azienda con cui ha lavorato per oltre vent’anni.

Con un tweet, Barbara d’Urso ha risposto a Mediaset dopo la nota diffusa dal legale dell’azienda, il professor Andrea Di Porto. A far scattare la replica è stata la ricostruzione dell’Ansa, secondo cui il rinnovo del contratto tra la conduttrice e il gruppo non si sarebbe concretizzato a causa di una presunta richiesta di avere la conduzione di due prime serate. Una versione che d’Urso ha smentito con poche righe pubblicate su X: “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”. Parole che, pur senza entrare nel merito, segnano una presa di posizione chiara rispetto a quanto circolato nelle ultime ore.

Il silenzio di Barbara d’Urso e del suo avvocato

Dopo la diffusione della notizia legata alla denuncia, Fanpage.it ha provato a contattare la conduttrice, senza però ottenere ulteriori dichiarazioni. D’Urso, almeno per ora, sceglie di non aggiungere dettagli rispetto a quanto già scritto pubblicamente. Non è stato reso noto nemmeno il nome dell’avvocato che la rappresenta in questa fase, e anche su questo fronte prevale una linea di riservatezza. Il messaggio, però, lascia intendere che qualcosa si muoverà a breve: la stessa conduttrice parla di una verità che verrà resa pubblica dopo circa tre anni, un arco temporale che coincide con il periodo seguito alla sua uscita dalla scuderia Mediaset.

Resta da capire in che modo verrà raccontata questa versione dei fatti. Tra le ipotesi che circolano, c’è quella di un’intervista in cui d’Urso potrebbe ricostruire quanto accaduto dietro le quinte, chiarendo passaggi e decisioni che finora sono rimasti sullo sfondo. Non si esclude nemmeno la possibilità di un progetto più strutturato, come un documentario, di cui si è parlato più volte negli ultimi mesi e che potrebbe offrire una narrazione più ampia degli eventi, magari con la collaborazione di una piattaforma di streaming come accaduto con Ilary Blasi all’epoca della separazione da Francesco Totti.

La versione di Mediaset

Nel frattempo, Mediaset ha fatto sapere la propria posizione attraverso il suo legale, definendo “strumentale” la ricostruzione che sarebbe stata fornita dalla conduttrice in sede legale. Di importanza primaria anche la questione delle presunte liste di ospiti che, secondo alcune ricostruzioni, avrebbero dovuto ottenere l’approvazione delle produzioni dei programmi di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Su questo punto, Fascino ha smentito in modo categorico, spiegando a Fanpage.it che non ci sarebbero mai stati passaggi di questo tipo: “Non c’erano liste, né passaggi intermedi tra noi e i programmi di Barbara d’Urso”.