Belen Rodriguez furiosa, tira patatine ai ragazzi che la filmano mentre balla in un ristorante

Essere famosi non è affatto semplice e non è tutto rose e fiori come spesso piace credere a chi la notorietà non l'ha mai veramente vissuta. Ne sa qualcosa Belen Rodriguez che, infatti, da quando è diventata famosa, non ha mai smesso di essere circondata da curiosi o fan che vorrebbero entrare in contatto con lei. La showgirl non ha mai nascosto il suo temperamento e ultimamente i suoi exploit non sono passati inosservati. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, a Porto Cervo avrebbe litigato con alcuni ragazzi intenti a filmarla mentre ballava su un tavolo di un ristorante.

La lite con dei ragazzi a Porto Cervo

La scena sarebbe stata la seguente: Belen Rodriguez rilassata e divertita, ballava in un ristorante di Porto Cervo, finché un gruppo di ragazzi romani accortosi della sua presenza ha iniziato a riprenderla con il cellulare. La showgirl, però, si è alterata e ha iniziato a lanciare contro di loro delle patatine che erano rimaste nei piatti. Il tutto si sarebbe poi risolto in poco tempo e la modella argentina avrebbe poi ripreso a ballare, come se nulla fosse accaduto. Del momento non c'è traccia sui social, ma si tratterebbe di un nuovo episodio che vede protagonista Belen, dopo la lite con il benzinaio consumatasi a inizio agosto e che, invece, era stata ripresa e aveva fatto in poco tempo il giro dei social.

La liaison con Nicolò De Tomassi finita

Alla serata erano presenti degli amici, ma a quanto pare la liaison con l'avvocato Nicolò De Tomassi, si sarebbe già conclusa. Il settimanale Chi li aveva beccati in dolci effusioni, già qualche settimana fa, ma sembrerebbe che tra i due la frequentazione si già giunta al termine, dal momento che Belen si definisce single. Insomma, sembra che l'argentina stia attraversando un periodo altalenante, che coincide anche con l'allontanamento dalla sorella Cecilia, ora in attesa di una bambina, che nascerà ad ottobre.