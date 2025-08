“La figlia di Belen Rodriguez troppo esposta sui social”, la conduttrice sbotta e risponde alle critiche

Belen Rodriguez risponde alle critiche di chi la accusa di esporre in maniera eccessiva sua figlia Luna Marie sui social, nata dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese. Lo sfogo della conduttrice: “La gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico”.

Belen Rodriguez risponde alle critiche di chi la accusa di esporre in maniera eccessiva sua figlia Luna Marie sui social, nata dalla relazione con l'ex compagno Antonino Spinalbese. La replica della conduttrice a un commento fatto da un'utente a uno scatto recente della bambina: "La gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico".

Belen Rodriguez risponde alle critiche sui social

"Strabella, ma troppo esposta", recitava il commento di un'utente a corredo di uno scatto della piccola Luna Marie, che sua madre aveva postato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 10 milioni e mezzo di followers. Belen ha deciso di intervenire personalmente, visto che non era la prima volta che qualcuno le faceva un appunto del genere: "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico", le parole della conduttrice.

Che poi ha spiegato perché ha scelto spesso di condividere contenuti inerenti alla bambina e a Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".

Il rapporto con Antonino Spinalbese, papà di Luna Marie

Belen e il suo ex compagno hanno continuato a mantenersi in contatto anche dopo la rottura, come testimoniato di recente da alcuni scatti pubblicati insieme al compleanno della piccola Luna Marie. Con una festa a tema Frozen celebrata meno di un mese fa, hanno festeggiato la loro bimba in compagnia di amici e familiari in Sardegna, dove la showgirl argentina sta villeggiando già da diverse settimane. Insieme a loro erano presenti anche i genitori di Belen. Dopo la rottura e il forte litigio social nel dicembre 2023, dunque, l'ex coppia ha ritrovato la serenità nel loro rapporto per amore della figlia.