The Couple, Antonino Spinalbese parla di Belen: "Per Luna Marì farei tutto, anche rinnamorami di sua madre" Nella puntata di lunedì 14 aprile di The Couple, Antonino Spinalbese parla delle difficoltà di essere un padre separato e dell'amore che prova per Luna Marì, nata dal legame con Belen Rodriguez.

Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbanese sono diventati inseparabili. È Ilary Blasi a rivelarlo nella seconda puntata di The Couple, in onda lunedì 14 aprile. Entrambi sono padri separati e parlano dell'amore che provano per i loro figli e della voglia che hanno di riabbracciarli.

Antonino Spinalbese: "Il mio primo pensiero è sempre mia figlia Luna Marì"

C'è grande intesa tra Antonino Spinalbese e Anrea Tabanelli. I due sono genitori separati e all'interno della Casa di The Couple hanno raccontato ai loro compagni la sofferenza nel sentire la lontananza dai loro figli. "Siamo sensibili, siamo dei papà piagnoni. Io lo sono – confessa Spinalbese – Esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia. Se riesco ad andare da lei, prendo e vado. È la motivazioni a tutto. Ho scoperto quale è la felicità". Il concorrente, poi, sottolinea le difficoltà nel non poter vedere Luna Marì, nata dalla storia con Belen Rodriguez, tutti i giorni: "Sono riuscito ad accettare che non mi serve averla vicino fisicamente. Noi padri separati per essere felici dobbiamo anche abituarci al distacco".

Antonino Spinalbese: "Per mia figlia sarei disposto anche a non rifarmi una famiglia"

Spinalbese chiarisce che per Luna Marì sarebbe disposto a tutto: "Rimango dell'idea che possa accettare qualsiasi cosa pur di farla felice. Posso anche non crearmi la famiglia, perché la mia famiglia non è mai cambiata. Questo è l'amore per mia figlia. Mi sono rinammorato di sua madre, dei suoi nonni e dei suoi zii". L'ultima volta che l'ha vista, hanno giocato insieme un paio d'ore e approfitta della diretta per dirle che la ama. Andrea Tabanelli racconta: "I miei figli hanno vissuto la separazione in modo diverso, perché la più grande faceva domande, il piccolo non ha capito bene. La cosa che mi fa paura è far mancare qualcosa a loro. Con il montepremi vorrei aiutarli per fargli godere al meglio la crescita".