A The Couple Jasmine Carrisi litiga con Pierangelo Greco, poi lascia la stanza: “Posso avere una mia opinione?” Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno discusso a The Couple dopo le nomination dell’ultima puntata, in onda il 4 maggio. La ragazza si è sentita incoerente per la scelta fatta, mentre l’amico la invita a “usare il cervello” e ragionare. “Posso avere una mia opinione o è sbagliato?”, ha detto prima di lasciare la stanza. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Tensione nel rapporto tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple. Dopo la puntata in onda domenica 14 maggio, i due amici hanno discusso per via di una scelta fatta durante le nomination. La ragazza, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, ha indicato il nome di Antonino Spinalbese e Lorenzo, ma il compagno di gioco è preoccupato che questa scelta possa apparire incoerente da casa.

La discussione tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

Arrivato il momento delle nomination, Jasmine Carrisi ha fatto il nome di Antonino e Lorenzo, ma ha ammesso di essersi sentita in difficoltà ad esprimere il voto perché, a livello personale, non lo avrebbe fatto. Pierangelo Greco è preoccupato che da casa questa scelta possa apparire incoerente agli occhi degli spettatori: "Devi anche regolarti sulla base di quello che c'è stato in passato, anche per una visione da casa. Ragiona con il cervello". Piuttosto infastidita, Carrisi ha spiegato: "Posso aver cambiato idea nel corso di una settimana? Non mi sembra strano, che ca**o me ne frega di quello che dice Irma dallo studio".

La ragazza ammette che avrebbe voluto dare un voto a Manila e Stefano e uno ad Antonino e Andrea, dal momento che passa più tempo con questi ultimi. Laura Maddaloni è intervenuta per provare a calmare le acque, ma Carrisi si lascia sopraffare dal senso di colpa ed esce dalla stanza: "Posso vere una mia opinione o è sbagliato? Non sto capendo".

Il chiarimento tra Jasmine e Pierangelo

Poco dopo Jasmine e l'amico Pierangelo si ritrovano in piscina per un chiarimento. La ragazza ha spiegato le sue ragioni e cosa l'ha fatta stare male: "Io non mi sono sentita coerente, non mi sono sentita veritiera con me stessa". E ha aggiunto: "Sono inca**ata con me perché non ho seguito il mio istinto". Il make up artist ha spiegato: "Mica ti posso dire io cosa fare o non fare, ci mancherebbe".