video suggerito

Chiudono The Couple con il cast ancora in diretta, le reazioni dei concorrenti e l’amarezza per il milione di euro Dopo la chiusura anticipata di The Couple, arrivano una dietro l’altra le reazioni dei concorrenti dopo la decisione improvvisa di Mediaset. Da Antonino Spinalbese, a Benedicta Boccoli a Giorgia Villa: sui social, il rammarico per il montepremi da 1 milione di euro, che in compenso verrà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Couple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la chiusura anticipata di The Couple, con la finale che non andrà in onda l'11 maggio e la diretta interrotta improvvisamente, gli ormai ex concorrenti hanno abbandonato la Casa che li aveva accolti nelle ultime settimane negli Studi di Cinecittà. Sui social, le loro reazioni dopo la decisione improvvisa di Mediaset e il rammarico per il montepremi da 1 milione di euro.

Le reazioni dei concorrenti dopo la chiusura di The Couple

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stai tra i primi a rompere il silenzio, una volta tornati a casa: "Siamo tornati. Grazie a tutti per il sostegno e le parole di affetto, anche per le parole di critica. Noi ci siamo presi tutto anche perché vi abbiamo tenuto comunque compagnia, questo ci fa molti piacere", le parole. Antonino Spinalbese, uno dei partecipanti più chiacchierati di questa edizione, mantiene invece il silenzio sulla questione, limitandosi a postare un carosello in cui fa riferimento a un viaggio che lo aspetta: "Cosa sarà?". Stessa scelta anche per Jasmine Carrisi e Thais Wiggers, che non sono ancora espresse.

Pierangelo Greco, che al reality partecipava in coppia con la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha invece postato una story in cui ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto nelle ultime settimane: "Che esperienza fantastica. Grazie mille a tutti per il sostegno e l'amore, non ve lo so spiegare. Grazie".

Benedicta Boccoli: "Con il milione avrei risolto un sacco di problemi"

Durante il suo discorso social di fine avventura, Benedicta Boccoli ha esplicitamente fatto riferimento al montepremi da un milione di euro. "Ci dispiace molto che sia finito The Couple, però in fondo abbiamo fatto del bene, perché questo milione va all'ospedale Gaslini di Genova". E ancora: "Io sono contenta che questo milione vada lì, certo, con il milione avrei risolto un sacco di problemi, ma va bene così. Vi ringrazio perché mi state dando un sacco di affetto, vi voglio bene".

Un post in chiave amarcord, invece, per Giorgia Villa, che ha condiviso alcune foto che la ritraggono insieme agli altri ex inquilini, accompagnandole con delle emoji commosse. Poi, la dedica a Laura Maddaloni, che giocava con lei: "Grazie a te è stato tutto più bello. Risate, pianti e tante emozioni passate insieme, mancherà tutto!".