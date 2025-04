video suggerito

The Couple, faccia a faccia tra Antonino Spinalbese e Stefano Oradei su Manila Nazzaro: "La trovo esagerata" Nelle ultime ore, a The Couple, tra Stefano Oradei e Antonino Spinalbese c'è stato un confronto acceso. Al centro della discussione, Manila Nazzaro e un episodio legato allo scherzo della pastiera, che ha lasciato strascichi evidenti nel rapporto tra i protagonisti del programma.

A cura di Sara Leombruno

Nelle ultime ore, a The Couple, tra Stefano Oradei e Antonino Spinalbese c'è stato un confronto acceso. Al centro della discussione, Manila Nazzaro e un episodio legato allo scherzo della pastiera, che ha lasciato strascichi evidenti nel rapporto tra i protagonisti del programma.

Il confronto tra Spinalbese e Oradei a The Couple

Stefano Oradei, noto ballerino di Ballando con le Stelle, ha preso le difese della sua compagna Manila Nazzaro, cercando di chiarire il proprio punto di vista su quanto accaduto. Secondo Oradei, l'atteggiamento di Spinalbese durante lo scherzo è stato freddo e poco empatico. “Ti ho trovato indifferente e indelicato in alcune situazioni”, ha commentato. L’ex di Belen Rodriguez, però, non ha accettato le accuse senza replicare e ha risposto sottolineando come, a suo avviso, la reazione di Manila sia stata esagerata e che la vicenda sia stata raccontata in modo distorto.

Spinlbese sullo scherzo della pastiera: "Esagerata la reazione di Manila"

“Ognuno ha un suo modo di interpretare le cose, a me non è piaciuto il suo. Io la sensibilità ce l'ho, non ho bisogno di alzare discorsi e polveroni. Questo modo di fare lo trovo too much, lo rispetto non facendo più scherzi”, le parole. Spinalbese ha poi aggiunto che il suo modo di essere non implica una mancanza di empatia, ma solo un approccio diverso alle cose: “Il problema non c'è con te, ma è legato a te. Io osservo. Sono due modi di pensare diversi, non abbiamo niente da chiarire”.

Parole che non hanno per nulla convinto Stefano Oradei, il quale ha ribadito la sua delusione, lasciando intendere che il comportamento di Antonino abbia avuto conseguenze anche sul gioco: “Quello che ho visto è stata una sorpresa rispetto a quello che io vedo. Ti assicuro che la nomination è stata fatta dopo quella cosa lì”. Nonostante il confronto, le posizioni dei due concorrenti sono rimaste distanti.