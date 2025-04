video suggerito

The Couple, Manila Nazzaro in lacrime per la pastiera mangiata dagli altri: "Ho il diritto a rimanerci male" A The Couple arriva il pastiera gate. Le sorelle Boccoli e Antonino Spinalbese deturpano il dolce preparato per Pasqua da Nazzaro e le altre e la ex Miss Italia reagisce con frustrazione. Antonino: "Che noia".

A cura di Andrea Parrella

A The Couple c'è stato un pastiera gate. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi recupera con la puntata del 28 aprile gli episodi di una settimana prima, dopo il rinvio della puntata a causa della morte di Papa Francesco. Proprio una ricorrenza pasquale è stato motivo di una lite pesante tra i concorrenti in casa, con le sorelle Boccoli e Antonino Spinalbese che, in particolare, hanno stravolto i piani di Manila Nazzaro per la Pasqua.

Il pastiera gate a The Couple

Lei, insieme ad altre concorrenti, in questa prima edizione del reality ha deciso di assumersi la responsabilità della cucina e per Pasqua aveva deciso di preparare la pastiera napoletana, tipico dolce della festività. La preparazione richiede una procedura particolare e diverse ore di preparazione, ma Antonino e le sorelle Boccoli hanno deciso di rovinare i piani "rubando" la pastiera lasciata a riposare di notte e deturpandola, mangiando alcuni pezzi.

La cosa ha provocato una reazione di frustrazione in Manila Nazzaro, che si è lasciata andare alle lacrime: "Tutto viene considerato pesante". Accortesi del malumore, le sorelle Boccoli si sono scusate, provando a minimizzare il tutto: "Mi dispiace moltissimo che tu ci sia rimasta male, però è una pastiera". A queste parole Nazzaro ha detto: "Posso rimanerci male e ho diritto a rimanerci male. Non voglio essere pesante, ma voi continuate a dire che è una cazzata".Il commento di Antonino è senza mezzi termini: "Che noia".

La frustrazione di Manila Nazzaro

In trasmissione continua il dibattito: "Una pastiera fatta da me, Irma e altre, per tutti, per mangiare a Pasqua – ha detto Nazzaro – Ci sembrava un gesto bello per tutti. Ci abbiamo messo grande attenzione per farla riuscire bene. Poi certe attenzioni non appartengono a tutti, io ho una bella scorza da questo punto di vista. Qui devo cominciare a pensare che c'è davverp una disattenzione verso gli altri. Qui se non nascondiamo le robe da mangiare… Mi chiedono di fare la spesa perché come per chi ha una famiglia c'è una capacità maggiore".

Boccoli ha risposto: "Ho capisco che stando lontana da casa ci si attacchi a certe liturgie, ma il gruppo prevede che dove comincia la mia libertà, lì finisce la tua. Se il gruppo chiede maggiore leggerezza su certe divisioni, forse sei tu a doverti adeguare".