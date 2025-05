video suggerito

“Manila Nazzaro e Stefano Oradei imbrogliano a The Couple”, la ricostruzione di Striscia la Notizia Durante l’ultima puntata di The Couple su Canale 5, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati proclamati vincitori di una delle sfide dello show. Striscia la Notizia, però, contesta la vittoria dicendo che la coppia avrebbe barato. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, sia un flop acclarato dei palinsesti Mediaset, non manca chi guarda con attenzione il programma per scovare irregolarità o qualcosa di strano che non torna. È il caso di Striscia la Notizia che, infatti, ha scoperto un piccolo imbroglio da parte di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, incoronati vincitori di una delle sfide dello show. Ma a quanto pare la vittoria, seppur approvata dal notaio, sarebbe tutt'altro che meritata.

Le sfide dell'ultima puntata di The Couple

L'obiettivo del reality, per chi non lo sapesse, è quello di superare quante più sfide possibili puntata dopo puntata, per arrivare a recuperare la chiave che aprirà la cassaforte contenente il montepremi da un milione di euro. Uno show che, quindi, poteva prospettarsi divertente, se non altro per le sfide a cui ogni coppia doveva essere sottoposta, ma dopo sei mesi di Grande Fratello, il pubblico ha preferito concentrarsi su altro. Durante l'ultima puntata del programma, alcune coppie sono state chiamate a sfidarsi partecipando ad un gioco in cui avevano il compito di sfilare i tasselli da un torre e riposizionarli in maniera tale che la torre potesse restare in piedi senza cadere. Vincitori della gara sono stati i neo sposi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Ma, l'occhio attento di Striscia la Notizia, ha individuato qualche irregolarità.

La ricostruzione di Striscia la Notizia

Durante il tg satirico, infatti, è stata analizzata parte della puntata di The Couple ed è stato fatto notare come l'ex Miss Italia abbai visibilmente barato insieme al suo compagno pur di ottenere la vittoria:

Manila “bara”, con una mano sfila e con l’altra regge la torre impedendole di crollare. E, alla fine, viene proclamata vincitrice dall’autore del programma e dalla notaia assieme al suo compagno di squadra. Viene da chiedersi allora cosa si tenga a fare un notaio in un programma tv, in Mediaset come in Rai, ad Affari Tuoi come a The Couple, se non nota nulla.