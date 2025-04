video suggerito

Manila Nazzaro in lacrime per la pastiera a The Couple, lo stupore di Benedicta Boccoli: "Lo trovo eccessivo" A The Couple è scontro tra Manila Nazzaro e Benedicta Boccoli e il motivo potrà sembrare surreale: al centro della discussione, infatti, una pastiera preparata per Pasqua e poi scherzosamente rosicchiata. La reazione dell'attrice alle lacrime dell'inquilina: "È un dramma da ridimensionare".

A cura di Sara Leombruno

Proprio come accadeva al Grande Fratello, la convivenza "forzata" spesso può diventare un problema per i concorrenti e, a The Couple, probabilmente anche a causa della tensione dovuta alla mancanza dei proprio cari nel periodo pasquale, c'è stato uno scontro tra Manila Nazzaro e Benedicta Boccoli. Il motivo potrà sembrare surreale: al centro della discussione, infatti, una pastiera scherzosamente rosicchiata dall'attrice.

Perché Manila Nazzaro ha pianto per una pastiera a The Couple

Nella serata di venerdì 18 aprile, Irma Testa aveva preparato una pastiera e, dopo aver assemblato gli ingredienti, l'aveva infornata. Benedicta Boccoli, però, aveva scherzosamente deciso di assaggiarne un pezzo, mandando su tutte le furie Manila Nazzaro, che è scoppiata in lacrime dopo l'amara scoperta. "Hanno rovinato una pastiera bella, avete visto ieri Wilma quando impegno ci ha messo per fare delle belle strisce, quanta precisione, perché hanno un significato, ora sembra rosicchiata dai topi", ha detto la concorrente.

Boccoli è subito intervenuta per giustificarsi, provando a far ragionare l'inquilina sul fatto che si trattasse di una discussione futile ed esagerata: "A me dispiace che tu ci sia rimasta male, mi dispiace moltissimo, però è una pastiera, ridimensioniamo i problemi", ha detto, prima di spiegare di essere stata lei a rosicchiarla per gioco. "Posso dire che, secondo me, non era una cosa da fare? Non è per la pastiera in sé, è per il lavoro fatto dal gruppo", ha ribattuto Manila.

La reazione di Benedicta Boccoli

Nazzaro ha continuato a spiegare perché ci fosse rimasta così tanto male, mentre Antonino Spinalbese e la stessa Boccoli hanno continuato a guardarsi divertiti, probabilmente stupidi da una reazione – secondo loro – inopportuna: "Se vedo che Irma ci mette tanto a costruire questa sedia, magari questa sedia ha un valore, prima di fare un taglio a questa sedia ci penso due volte. Qui il vero esiste soprattutto a metà, quello che dici tu è vero ma lo è anche ciò che dico io". Benedicta ha quindi chiosato: "Se questo è l'andamento vi chiedo scusa, ma è un dramma da ridimensionare. Diventa un fatto troppo pesante, ribadire questo concetto come se fosse successa una cosa gravissima, lo trovo eccessivo".