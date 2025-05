video suggerito

Luca Tommassini tira in ballo Francesco Totti: "Non giocano solo di gambe", la reazione di Ilary Blasi Durante la puntata di The Couple in onda domencia 4 maggio, un commento di Luca Tommassini ha preso alla sprovvista Ilary Blasi. L'opinionista ha infatti fatto allusione al mondo del calcio, rendendo inevitabile il collegamento con Francesco Totti, ex marito della conduttrice.

La puntata di The Couple in onda domenica 4 maggio ha dato spazia a un piccolo siparietto tra Ilary Blasi e Luca Tommassini che ha scatenato l'ilarità del pubblico, sia in studio che sui social. L'opinionista della trasmissione, parlando di uno dei concorrenti, ha fatto riferimento al mondo dei calciatori, rendendo inevitabile il collegamento con Francesco Totti, ex marito di Ilary Blasi.

Antonino Spinalbanese accusato di prevaricare Andrea Tabanelli

Uno dei temi della puntata è stata l'accusa mossa contro Antonino Spinalbanese, tacciato di essere un furbo stratega, troppo prevaricatore nei confronti di Andrea Tabanelli. Il parrucchiere, però, si è difeso dalle critiche, specialmente quella che il socio sia "un suo succube". In una delle clip proiettate in studio si è sentito Pierangelo Greco dire: "Mi dispiace per Andrea, dovrebbe dirgli che anche lui ha potere decisionale". Stefano Oradei ha aggiunto: "Si chiama The Couple, sarebbe bello confrontarsi contro una coppia". Nel momento di commentare la dinamica tra loro, Andrea Tabanelli ha immediatamente difeso il compagno: "Questa è una squadra. Se lui ha conquistato la scena va bene così. Entrambi sappiamo cosa vogliamo". Con Spinalbanese che ha concordato con lui: "Andrea è una persona che sprizza di gioia, ha legato con tutti qui dentro".

La reazione di Ilary Blasi alla battuta di Luca Tommassini

Oltre ai diretti interessati, anche gli opinionisti in studio hanno potuto dire la loro sulla coppia. "Andrea è un po' succube di Antonino?" ha chiesto la conduttrice a Luca Tommassini. "No, per niente. Penso che non lo sia per niente" ha sostenuto convito. Subito dopo, però, si è lasciato andare a una piccola gaffe: "Lui è un campione di serie A, un calciatore. Ne ho conosciuti un po', anche tu sai che non giocano solo di gambe, ma anche di testa…". Un commento che ha fatto subito pensare a Francesco Totti, ex marito di Ilary Blasi. A quel punto la conduttrice, presa alla sprovvista, ha fatto una risatina nervosa, tagliando corto: "Sì, vagamente…". Lo scambio è stato accolto con un fragoroso applauso da parte del pubblico.