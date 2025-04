video suggerito

Manila Nazzaro replica alle accuse dell’ex Amoruso: “Mi sono allontanata perché aveva comportamenti scorretti” Nella puntata del 14 aprile di The Couple, Manila Nazzaro ha fatto chiarezza sulle recenti dichiarazioni dell’ex Lorenzo Amoruso, il quale sostiene che lei si sia avvicinata al suo attuale marito Stefano Oradei quando loro stavano ancora insieme. “Sono sempre stata una grande signora. Mi sono allontanata perché non c’erano dei comportamenti corretti in quella casa”, ha spiegato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni di Manila Nazzaro a The Couple. La concorrente aveva raccontato di aver fatto l'amore per la prima volta con il marito Stefano Oradei nel gennaio 2023, ma secondo l'ex Lorenzo Amoruso il racconto non tornava perché all'epoca non avevano ancora messo un punto al loro rapporto. Nella puntata del 14 aprile del programma, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, l'ex Miss Italia ha fatto chiarezza sul presunto tradimento.

La replica di Manila Nazzaro alle accuse dell'ex Lorenzo Amoruso

Ilary Blasi ha voluto parlare con Manila Nazzaro di quanto dichiarato durante la settimana dal suo ex fidanzato Lorenzo Amoruso, il quale sosteneva che lei l'avesse tradito e si fosse avvicinata a Stefano Oradei quando loro stavano ancora insieme. "Ho sempre regalato grandi luci della ribalta", ha esordito l'ex Miss Italia. Poi ha precisato di voler mettere un punto alla vicenda, preferendo non entrare nel dettaglio di determinate dinamiche: "Per chi vive nella menzogna prima o poi i conti vengono a galla. Sono sempre stata una grande signora nel raccontare perché la sottoscritta e i miei figli si sono allontananti da lui, perché non c'erano dei comportamenti scorretti in quella casa. Non aggiungo altro".

La concorrente è determinata a non aprire più l'argomento soprattutto per una questione di rispetto: "Metto un punto e chiedo rispetto per me e per la mia famiglia. Fossi in lui non parlerei oltre". Poi, rivolgendosi all'attuale marito Stefano Oradei, ha aggiunto: "Questo uomo mi ha salvata". "È solo la bellezza del nostro amore. Perché se ne parla adesso?", ha replicato lui. Quasi con le lacrime agli occhi, Manila ha concluso: "La sottoscritta è stata sottoposta a un anno di shitstorm perché sono state dette cose assolutamente non vere sulla nostra storia. Io ero la traditrice e falsa. Sono stata una signora e continuo a esserlo, non voglio aggiungere altro".

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro e il racconto di Lorenzo Amoruso

Durante la prima puntata di The Couple, in un test sull'affinità di coppia, la concorrente ha raccontato che la prima volta in cui hanno fatto l'amore con Oradei è stata nel gennaio 2023 e, sempre nello stesso periodo, si sono detti ti amo per la prima volta mentre erano a letto a casa di lui. Nulla di contestabile nel loro racconto, se non fosse che all'epoca l'ex Miss Italia stava chiudendo la storia d'amore con Lorenzo Amoruso, suo compagno di vita per oltre 6 anni. Il diretto interessato poco dopo ha rotto il silenzio e si è sfogato sui social, contento che sia emerso il presunto tradimento: "Dopo più di due anni e dopo aver subito bugie e insulti televisivi, la verità è venuta fuori".